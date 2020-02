Face à l’effondrement, si j’étais maire ? d’Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq – Préface de Philippe Desbrosses – Editions Yves Michel, septembre 2019 – 187 Pages

Selon Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq, la probabilité d’un effondrement à venir est proche ; ils en développent les causes nombreuses. Crises géopolitiques, financières, économiques, sociales, écologiques et désorganisation des réseaux de distribution : d’où viendront les premiers symptômes ?

Or, en cas de problème, vers qui vont se tourner les citoyens ? Vers leur maire ! C’est pourquoi il est prudent de se préparer à l’autonomie et à la résilience.

Face à l’effondrement, si j’étais maire ? est une alerte à l’intention des élus ― en particulier les maires et les conseillers des communes rurales ― ainsi que des citoyens : comment organiser l’autonomie des services vitaux des communes et, sans rien attendre de l’Etat, les rendre les plus résilientes possible ? Les auteurs développent au fil des pages des pistes d’une autonomie locale, entre autres, l’approvisionnement en eau, en nourriture, en énergie, les services de santé, avec des annexes très concrètes.

Malraux a dit : « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Nous craignons que la seconde alternative ne soit la plus probable. Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine.



Je m’abonne →

L’éventualité d’un collaspe s’installe de jour en jour dans les réflexions de nos concitoyens et s’imprime dans les consciences, au point de pousser certains à anticiper sur les conséquences de l’événement. Les signes d’un basculement dans une autre dimension socio-économique, culturelle et politique sont évidents. Ils se déclinent chaque jour dans l’actualité et dans les initiatives des jeunes générations qui rejettent l’ancien paradigme et innovent selon leur coeur …

On est face à un réalignement de la raison froide et de l’opportunisme sur l’intelligence du coeur, la seule intelligence qui puisse nous permettre un élan salutaire et solidaire pour sauver la vie sur Terre dans sa diversité et son infinité.

Alexandre Boisson, ancien policier passé par le Groupe de sécurité du président de la République, a parfait ses connaissances en protection pour les mettre au service de ses concitoyens. Il est très sollicité pour donner des conférences et accompagner les municipalités face au changement.

André Jacques Holberg, « économiste citoyen », est très impliqué dans les réseaux de réflexion citoyens depuis de nombreuses années. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Yves Michel.