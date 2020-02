Les pauvres sont nos maîtres ! – Apprendre de ceux qui résistent à la misère : le paradoxe Wresinski, de David Jousset, Bruno Tardieu et Jean Tonglet – Préface d’Isabelle Autissier – Edition Hermann, octobre 2019 – 208 Pages

En ce début du XXIe siècle, nous faisons face à des défis majeurs. La misère est l’un de ces défis qui perdure et continue de détruire la vie de millions de personnes. Or l’humanité se prive de la rencontre avec ceux qui y résistent.

Joseph Wresinski (1917-1988), combattant contre cette misère et fondateur du mouvement international ATD Quart Monde, nous confronte à un paradoxe : de ceux qui résistent à la misère, nous avons, avant tout, à apprendre. Les pauvres sont nos maîtres ! Mais peut-on apprendre quelque chose, peut-on attendre quelque chose des plus pauvres ?

Ce livre, au titre volontairement provocateur, raconte une histoire méconnue, déconstruit les pensées qui empêchent le vivre-ensemble et propose des attitudes transformatrices. Connaître pour aimer, aimer pour connaître ; prendre le plus pauvre comme mesure du progrès commun ; croiser les savoirs ; reconnaître que tout être humain, sans exception aucune, pense et détient une part d’expérience irréductible : tels sont les défis auxquels nous sommes conviés. Apprendre de ceux qui résistent à la misère pour construire, ensemble, une humanité « libérée de la terreur et de la misère », comme nous y appelle le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Abordant successivement la genèse historique de la pensée Wresinski, son déploiement intellectuel et son impact sur nos façons d’agir et de nous engager, ce livre affirme avec force que la misère et sa persistance ne sont pas une fatalité, qu’elles peuvent être combattues et que l’idéal d’un monde libéré de la terreur et de la misère est plus que jamais le seul horizon possible pour notre humanité.

David Jousset, philosophe, est maître de conférences à l’université de Brest, chercheur en philosophie sociale.

Bruno Tardieu, volontaire permanent d’ATD Quart Monde depuis 1981, est directeur du Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski.

Jean Tonglet, volontaire permanent d’ATD Quart Monde depuis 1977, est directeur de la Revue Quart Monde.