Désobéis-moi ?! Regards croisés sur la désobéissance civile en démocratie, face à l’urgence écologique – Ouvrage collectif sous la direction de Bernard Lemoult et Marine Jaffrézic – Edition du Collège des Transitions Sociétales c/o IMT Atlantique, 12 février 2020 – 289 Pages

Dominique Bourg, Sandrine Roudaut, Guillaune Durin, Extinction Rebellion, Jean-Marie Dréan, Sophie Turenne, … ils sont nombreux à s’être mis en posture de résistance pour réaliser cet ouvrage, pour un croisement d’idées, un partage de raison et d’émotion. Des intervenants issus de différentes disciplines (sociologie, droit, philosophie, botanique, sciences politiques, communication) et d’horizons variés (activisme, recherche, société civile) qui sont venus croiser leurs regards, leurs expériences. Les apports ont été tellement riches, avec une actualité qui les a rattrapés, qu’ils ont décidé d’en faire un ouvrage, « Désobéis-moi ?! », sous la direction de Bernard Lemoult (directeur du Collège TS) et de Marine Jaffrézic (auditrice d’une précédente session).

Lorsqu’au printemps 2018, ce thème de lé désobéissance civile a été retenu pour le projet collectif de la session 2019 du Collège des transitions sociales, Nicolas Hulot était ministre de la Transition écologique et solidaire, les gilets jaunes reposaient dans les coffres des voitures, et les marches internationales pour le climat n’avaient pas encore commencé.

Extinction Rebellion n’existait pas et les lycéens étaient en classe le vendredi après-midi. Néanmoins, le décalage croissant entre les enjeux et les (in)actions des gouvernements laissaient présager de l’émergence de ces mouvements citoyens. La crise inédite que nous commençons à traverser est celle d’un modèle de société qui arrive à bout de souffle.

Alors que la communauté scientifique internationale continue à nous alerter, il semble que « nous assistions à une gestation d’une tragédie bien annoncée dans une forme d’indifférence » déclarait Nicolas Hulot à France Inter en août 2018.

L’absence de récits porteurs, de valeurs humanistes et d’utopies réalistes pour le futur, associée à l’absence de réponses justes et pertinentes aux enjeux écologiques et sociétaux, conduisent à un délitement progressif de nos démocraties. L’indignation, nourrie de ce silence, fait progressivement place à la colère, à la hauteur du cri social et écologique. Or cette colère s’exprime de plus en plus à travers des mouvements non violents comme la Marche internationale pour le climat, Extinction Rebellion, le GIGNV, un grand nombre de Gilets jaunes… Beaucoup demandent une « démocratisation de la démocratie » et revendiquent la légitimité de l’action directe non violente.

De quels constats partons-nous ? De quelle Histoire nous revendiquons-nous ? Comment les modèles actuels réagissent-ils face aux changements en cours ? Quelle résilience sommes-nous en mesure de préparer ? Comment reconnaître la désobéissance civile dans un état de droit démocratique ?

Qu’allons-nous faire alors de cette colère … en démocratie ? Pour se construire une représentation des réponses possibles, toutes ces questions sont abordées au fil des pages de cet ouvrage, à travers les expériences, les récits et les exposés des intervenants, choisis pour révéler la complexité de la situation actuelle… et à venir.