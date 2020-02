Des énergies citoyennes, un foisonnement d’initiatives dans les territoires, de Patrick Norynberg – Editions Yves Michel, octobre 2019 – 274 Pages

Ce livre est un témoignage sur les pratiques émancipatrices d’intelligence collective qui sont parfois nombreuses mais peu connues.

Dans le cadre de démarches innovantes et de co-construction, Patrick Norynberg, déjà auteur de trois livres sur les pratiques citoyennes, expose des exemples concrets et une analyse pour interpeller les institutions afin d’agir sur les choix stratégiques à venir dans les collectivités locales, jusqu’à l’Etat. Il cherche aussi à contribuer à la promotion de certaines initiatives et capitaliser les expériences remarquables, innovantes et valorisantes pour ce qu’elles sont et pour les acteurs.

Car ce qui compte le plus, aux yeux de Patrick Norynberg c’est le pouvoir du Nous, fort de son expérience auprès de citoyens, d’élus et de professionnels dans de nombreuses villes. La capacité que nous avons, nous les gens, le peuple, de passer du Je au Nous dans nos têtes, concrètement, dans l’action et au quotidien.

Depuis de nombreuses années, il s’attelle à faire vivre ce processus auprès d’élus locaux, responsables institutionnels, professionnels des collectivités locales, citoyens et leurs collectifs, associations. Tous ces acteurs qui agissent à titre professionnel ou bénévole et militant pour faire vivre la citoyenneté active, pour construire des projets collectifs et transformer les territoires et les quartiers.

Patrick Norynberg est un infatigable pollinisateur pour témoigner sur des pratiques émancipatrices par la participation citoyenne et proposer des pistes concrètes pour agir, contribuer à la promotion d’initiatives comme le label Villages et villes citoyennes. Montrer combien les initiatives d’intelligence collective sont nombreuses, faire des liens entre toutes ces initiatives, conceptualiser pour interpeller les institutions et contribuer à agir sur les choix stratégiques à venir de l’Etat et des institutions en matière de citoyenneté et de démocratie… Découvrez avec lui cette fermentation démocratique sur le terrain : inspirante !

Ancien cadre territorial, diplômé des Hautes Etudes en pratiques sociales, Patrick Norynberg est aujourd’hui enseignant formateur et consultant en politiques publiques. Essayiste sur la ville, la démocratie, la citoyenneté, le développement social et territorial et le pouvoir d’agir, il enseigne à l’université et dans de nombreuses écoles de management territorial, public et politique.

En 2017, il devient garant à la Commission National du Débat Public. Depuis 2018, il est vice-président et coordinateur national de la démarche participation citoyenne pour l’association Empreintes Citoyennes qui aujourd’hui promeut le label « Villages et Villes citoyennes ».