Internet ou le retour à la bougie, d’Hervé Krief – Edition écosociété, collection « Résilience », 19 mars 2020 – 120 Pages

On dit : « L’outil est neutre, c’est l’usage que nous en faisons qui est déterminant. » Vraiment ? Il est impossible d’engager un débat sur les nouvelles technologies et le sens du progrès industriel sans être confronté à cette prétendue neutralité.

Sur quoi repose la société de l’internet ? Quels enjeux environnementaux et sociaux soulève le bonheur de la connexion permanente ? A quels renoncements, à quels sacrifices mène la numérisation de nos vies ?

Internet a ouvert un monde de possibilités sociales et politiques ; et les smartphones sont souvent devenus indispensables dans notre vie quotidienne. les technologies se multiplient sans qu’on débatte démocratiquement des ravages écologiques, sociaux, psychologiques qu’elles sèment sur leur passage. Dans ce conditionnement généralisé, nous nous sommes résignés à ce que le numérique façonne notre existence. Hervé Krief propose une réflexion forte sur les implications sociales et écologiques des nouvelle technologies dans le monde contemporain, qui induisent dans ses mots la « taylorisation de la pensée ».

La pensée technocritique d’Hervé Krief s’inscrit dans la lignée du sociologue français Jacques Ellul, pionnier de la décroissance, et du luddisme, ce mouvement lancé en Angleterre au début du XIXe siècle par les « briseurs de machine », ces artisans de l’industrie textile qui se sont révoltés contre l’apparition des métiers mécaniques qui mettaient en péril leurs savoir-faire.

Internet poursuivrait ainsi le mouvement commencé avec l’arrivée des premières machines et serait le prolongement du capitalisme industriel. Internet peut appuyer les révoltes mais il est géré par des multinationales puissantes qui exploitent nos données personnelles. Il peut être en même temps un outil éducatif et prêter le flanc aux addictions en tous genres.

Ce livre est un pamphlet, une critique radicale de l’internet et de la société technicienne où se mêle à la pesée militante un récit de vie élaboré à partir d’une observation attentive des transformations de nos vies quotidiennes, tant au travail, dans l’espace social et dans le domaine privé. Ce livre au style clair veut ouvrir le débat sur la technique mais aussi faire découvrir des auteurs (tels Hartmut Rosa, Philippe Bihouix, Bernard Charbonneau (1) et Jaime Semprun (2)), afin de prendre la mesure de cette démesure qui semble achever l’expropriation des humains d’eux-mêmes et la destruction du monde vivant et naturel.

Musicien, Hervé Krief a notamment joué avec Miles Davis et enregistré avec Ray Charles et Didier Lockwood. Il fait partie du collectif Écran total, qui vise à générer les résistances à l’informatique et à la logique gestionnaire. Internet ou le retour à la bougie est son premier essai.

(1) Livre de Daniel Cérézuelle « Bernard Charbonneau. La critique du développement exponentiel » – Éditions le Passager Clandestin, collection Les précurseurs de la décroissance.

(2) Livre de Corinne Benestroff, « Jorge Semprun – Entre résistance et résilience » – Préface de Boris Cyrulnik (Prix spécial du jury de L’Evolution psychiatrique) – CNRS Editions, 2017.