Xénogreffe d’organes : une ambition ancienne devenue prometteuse

Alors que la pénurie d’organes humains destinés à la greffe cause chaque année des centaines de décès, une innovation de rupture s’impose peu à peu dans le paysage médical : la xénogreffe d’organes porcins. Entre promesses médicales et défis éthiques, l’Académie nationale de médecine appelle à un sursaut stratégique en France pour ne pas laisser passer cette révolution.

Chaque année en France, des patients meurent faute de recevoir à temps un organe compatible. Cette pénurie persistante de greffons d’origine humaine, appelés allogreffes, est un défi majeur pour la médecine moderne. Face à cet enjeu, une piste autrefois controversée refait surface avec des perspectives concrètes : la xénogreffe, ou greffe d’un organe issu d’une autre espèce, principalement le porc, génétiquement modifié pour éviter le rejet chez l’humain.

Les progrès récents de la « bio-ingénierie moléculaire » ont permis, aux États-Unis et en Chine, la création de porcs transgéniques façonnés pour la transplantation d’organes chez l’homme (xénogreffes) et visant à surmonter les obstacles immunologiques et infectieux (en particulier rétroviraux) à l’origine du moratoire européen de 1999. Plusieurs xénogreffes récentes de rein (1), de cœur (2), et de foie (3) ont montré des résultats encourageants. Deux essais cliniques concernant la greffe de rein de porc transgénique, validés par la Food and Drug Administration, ont ainsi débuté en janvier de cette année aux États-Unis.

Malgré ces résultats encourageants, les obstacles à franchir pour faire de la xénogreffe d’organe une alternative réelle à l’allogreffe restent nombreux, principalement concernant la production de porcs transgéniques dans des fermes « pharmaceutiques » et la maîtrise du rejet des xénogreffons (production de greffons peu immunogènes et mise au point de traitements immunosuppresseurs adaptés). En France, certaines équipes possèdent des atouts dans ces domaines (4,5), ainsi qu’une expérience dans les biotechnologies adaptées à la production de xénogreffons porcins (6).

Ainsi, si la France et l’Europe veulent s’engager pleinement dans cette voie et éviter un décrochage en sciences biomédicales, ainsi que la soumission à des contraintes en termes d’accès aux xénogreffons, différentes conditions doivent être remplies du point de vue du soutien à leurs équipes de recherche, de la définition du cadre éthique et réglementaire de l’utilisation des xénogreffons, et de la réponse aux questionnements anthropologiques posés par cette innovation de rupture.

Face aux nouvelles promesses qu’offre la xénogreffe d’organes et aux défis qu’elle pose, l’Académie nationale de médecine, qui vient d’y consacrer une séance plénière et publier un rapport dédié (7), appelle à la mise en place d’un plan national « xénogreffes » et recommande :

d’investir massivement de manière urgente et coordonnée dans la recherche sur les xénogreffes (prévention du rejet, recherche en sciences sociales et humaines) ;

de faciliter la création en France de porcs transgéniques et d’une ferme « pharmaceutique » capable de les élever, dans le respect du bien-être animal, pour fournir des organes dans des conditions conformes aux exigences de sécurité sanitaire ;

de compléter, dès à présent, les dispositions réglementaires permettant d’utiliser en France des organes et des tissus de porcs transgéniques chez l’Homme ;

de définir un cadre éthique et sociétal pour utiliser les organes de porcs transgéniques afin que, dans un contexte de pénurie d’allogreffes, leur utilisation, si elle est rendue possible, offre une chance supplémentaire aux patients.

Loin d’être une simple utopie technologique, la xénogreffe pourrait, dans les années à venir, sauver des milliers de vies. Mais pour cela, la France doit s’outiller, se positionner et anticiper. Refuser cette voie ou la négliger, ce serait risquer un déclassement scientifique, médical et humanitaire.

Source : CP de la Plateforme de Communication Rapide de l’Académie

