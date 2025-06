Musique, mémoire et cerveau : une partition bien orchestrée

Vous est-il déjà arrivé d’entendre les premières notes d’une chanson et d’être instantanément projeté plusieurs années en arrière ? Un anniversaire d’enfance, un voyage d’été, une rupture, un fou rire… La musique a ce pouvoir mystérieux de raviver nos souvenirs les plus enfouis avec une facilité déconcertante. Mais est-ce juste une belle coïncidence sensorielle, ou la musique joue-t-elle un véritable rôle dans la mécanique de notre mémoire ? Et surtout, peut-elle nous aider à préserver nos capacités cognitives avec l’âge ? À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Observatoire B2V des Mémoires, en collaboration avec le professeur Hervé Platel, neuropsychologue, nous ouvre les portes de cette fascinante exploration : les liens profonds entre musique et mémoire. Installez-vous confortablement… et laissez-vous porter.

Le phénomène du « ver d’oreille » : quand une mélodie s’incruste dans notre esprit

Vous voyez très bien de quoi il s’agit. Cette chanson entendue par hasard à la radio ou dans un supermarché, qui ne vous quitte plus de la journée – voire de la semaine. C’est ce qu’on appelle communément un « ver d’oreille », ou en termes plus scientifiques, une impression musicale involontaire répétitive. Et vous n’êtes pas seul : près de 90 % des gens y sont sujets. Ce phénomène intrigue toujours les chercheurs. Aucune explication scientifique définitive n’a encore été posée, mais on sait déjà que la musique sollicite une multitude de régions cérébrales. Mélodie, rythme, timbre, paroles… cet ensemble riche synchronise différentes zones de notre cerveau, provoquant parfois un effet presque hypnotique. Certaines personnalités, plus sensibles ou plus musicalement enclines, semblent d’ailleurs y être davantage sujettes. Bref, notre cerveau adore jouer les DJ en boucle sans nous demander notre avis.

La musique, une alliée insoupçonnée de notre mémoire

Quand on pense à « muscler » sa mémoire, on imagine rarement une guitare ou un piano. Et pourtant… Écouter ou pratiquer la musique active de manière intense nos circuits cérébraux. Au-delà du simple plaisir esthétique, la musique agit comme un puissant stimulant pour le cerveau. Lorsqu’on écoute un morceau, surtout familier, plusieurs zones cérébrales s’activent en parallèle : le cortex auditif (traitement des sons), le cortex préfrontal (anticipation, attention), le système limbique (émotions) et surtout l’hippocampe, siège central de la mémoire.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que la musique facilite l’encodage et la récupération des souvenirs. C’est pourquoi une chanson entendue dans l’enfance peut soudain raviver tout un pan de mémoire autobiographique. On parle ici de mémoire épisodique musicale, souvent remarquablement résistante, même dans les cas de maladies neurodégénératives comme Alzheimer.

Les recherches menées par le professeur Hervé Platel, neuropsychologue à l’université de Caen, ont montré que les musiciens développent une meilleure mémoire verbale, auditive, spatiale, voire même visuelle. Pourquoi ? Parce que la pratique d’un instrument mobilise simultanément la mémoire procédurale (gestes techniques), la mémoire de travail (traitement en temps réel des notes, du rythme, de la coordination), et la mémoire à long terme (apprentissage de partitions ou de structures musicales).

En répétant et perfectionnant ces tâches, le cerveau crée de nouvelles connexions, ce qu’on appelle la neuroplasticité. Plus impressionnant encore : cette plasticité ne s’arrête pas à l’enfance. Même commencer la musique à l’âge adulte peut produire des effets mesurables sur le fonctionnement cognitif.

Bonne nouvelle : même sans être musicien, l’écoute active de musique peut stimuler la mémoire. Par exemple, des études ont montré que les patients atteints de troubles mnésiques retiennent mieux des listes de mots si ces derniers sont chantés plutôt que parlés — c’est le fameux effet « chanson publicitaire » ou « comédie musicale ».

Le professeur Hervé Platel, à travers ses recherches, a mis en lumière une donnée fascinante : chez les musiciens, la densité neuronale de l’hippocampe – cette région cruciale pour notre mémoire – est plus importante. Et bonne nouvelle : cette densité augmente avec les années de pratique. En d’autres termes, apprendre un instrument ou simplement s’exercer régulièrement pourrait bien être un entraînement mental aussi efficace que les mots croisés ou les sudokus. Une sorte de gymnastique cérébrale… en beaucoup plus plaisante !

Quand la musique donne naissance à de nouveaux neurones

Et ce n’est pas tout. Des études menées à la fois chez l’animal et chez l’humain montrent que la simple écoute de musique structurée – comprenez, avec un début, un développement et une fin – peut stimuler la neurogenèse. Ce mot un peu barbare désigne tout simplement la naissance de nouveaux neurones, notamment dans une région de l’hippocampe appelée le gyrus denté. Cela signifie que la musique ne se contente pas de nous émouvoir ou de nous distraire : elle agit concrètement sur la structure même de notre cerveau, contribuant au maintien – voire à l’amélioration – de nos capacités cognitives, à tout âge. Magique ? Non. Scientifique.

La musique peut-elle prévenir les troubles de la mémoire ?

C’est une question délicate… mais essentielle. On sait déjà que chez les enfants et les jeunes adultes, la musique stimule l’apprentissage, la concentration et même la mémoire de travail. Chez les seniors, les bénéfices sont tout aussi intéressants. Les personnes ayant pratiqué la musique tout au long de leur vie présentent souvent de meilleures performances cognitives. Toutefois, la musique ne semble pas être une panacée isolée : d’autres pratiques artistiques, comme le théâtre ou la danse, offrent des effets similaires. Ce que la musique semble particulièrement renforcer, en revanche, ce sont nos fonctions exécutives : l’attention, la capacité à résister aux distractions, à sélectionner les bons souvenirs. Ces compétences sont précieuses pour construire une « réserve cognitive » – une sorte de matelas de sécurité pour mieux traverser les effets du vieillissement cérébral. Alors, même si les preuves d’un effet préventif direct restent à affiner, la musique s’impose déjà comme une complice bienveillante de notre mémoire.

Alors, la prochaine fois que vous fredonnerez un air sans raison apparente, souriez ! Peut-être que votre cerveau travaille à renforcer votre mémoire sans que vous le sachiez. Qu’il s’agisse d’écouter vos morceaux préférés ou de vous lancer dans l’apprentissage d’un instrument, sachez que chaque note compte. La musique, loin d’être un simple divertissement, peut devenir un véritable compagnon de route pour entretenir, stimuler et protéger ce bien si précieux qu’est la mémoire.

La mémoire en musique : une histoire d’accords et de souvenirs

Imaginez un vieil homme, assis dans un fauteuil au crépuscule de sa vie. Depuis quelque temps, les visages lui échappent, les dates se dissolvent dans le flou, et les souvenirs se dérobent comme du sable entre les doigts. Mais un jour, sa petite-fille branche une enceinte et lance une vieille chanson des années 60. À la première note, quelque chose s’illumine. Il ferme les yeux. Soudain, il chante. Par cœur. Les paroles, le rythme, même l’émotion. Il est là, entier, comme ranimé par la musique.

Depuis quelques décennies, les neurosciences explorent un territoire passionnant : celui de la mémoire musicale. Et ce qu’elles révèlent est aussi émouvant que surprenant. Contrairement à d’autres types de mémoire qui peuvent s’effacer avec l’âge ou la maladie, la mémoire musicale résiste, parfois jusqu’au bout. L’hippocampe, ce petit noyau cérébral niché au cœur de notre cerveau et chargé de stocker nos souvenirs, est particulièrement stimulé par la musique. Et plus on joue, écoute ou chante, plus il se renforce. C’est ce qu’a montré le professeur Hervé Platel : chez les musiciens, la densité neuronale de cette zone est plus élevée, et elle continue de croître avec les années de pratique.

Mais ce n’est pas réservé aux virtuoses. Même chez les amateurs ou les simples auditeurs, la musique crée des ponts neuronaux puissants, facilitant la mémorisation. Qui n’a jamais appris l’alphabet en chanson ? Ou retenu une pub rien qu’en fredonnant son jingle ? La musique donne une structure, un rythme, une émotion – autant de béquilles pour aider le cerveau à encoder et retrouver l’information.

Dans les maisons de retraite, certains soignants utilisent aujourd’hui des playlists personnalisées pour faire revivre des pans entiers de mémoire aux patients atteints d’Alzheimer. Des visages oubliés redeviennent familiers, des sourires réapparaissent, des souvenirs d’enfance remontent à la surface. La musique agit comme une clé, qui ouvre les portes rouillées de la mémoire.

Et ce n’est pas tout. Apprendre à jouer d’un instrument, même tardivement, équivaut à un entraînement mental de haut niveau : coordination, attention, mémoire de travail, flexibilité cognitive… tous les muscles cérébraux s’activent en même temps. C’est un sudoku vivant, mais en plus harmonieux. Et surtout, bien plus agréable.

Alors, la prochaine fois que vous cherchez à entretenir votre mémoire, n’ouvrez pas seulement un cahier d’exercices… Mettez vos écouteurs. Ou mieux : montez le son, prenez un instrument, et jouez. Votre cerveau vous dira merci – et votre cœur aussi.

À tester chez soi : 3 expériences musicales pour booster sa mémoire

La playlist autobiographique : Réaliser une sélection des chansons qui ont marqué sa vie. Après leur écoute, se laisser émerger dans ses souvenirs : la musique est un puissant inducteur de mémoire épisodique, facilitant la récupération de souvenirs autobiographiques.

Le défi apprentissage : S’initier à un instrument ou à l’apprentissage d’une nouvelle chanson. Les enfants qui pratiquent la musique voient leur mémoire de travail progresser, mais les adultes et seniors bénéficient aussi d’une amélioration de l’attention, de la concentration et de la capacité à manipuler plusieurs informations en même temps.

L’atelier intergénérationnel : Partager des chansons avec des personnes âgées, notamment celles atteintes d’Alzheimer. Même lorsque les paroles s’effacent, les mélodies anciennes résistent étonnamment bien à la maladie et peuvent raviver des émotions, stimuler la communication et lutter contre l’apathie ou les troubles de l’humeur.

À propos de l’Observatoire B2V des Mémoires

Créé en avril 2013 par le Groupe de protection sociale B2V, l’Observatoire B2V des Mémoires étudie la mémoire sous toutes ses formes : individuelle, collective, numérique… Son Conseil scientifique réunit d’éminents chercheurs en neurosciences et sciences humaines. Les actions menées au sein de ce « laboratoire sociétal » visent à favoriser la prévention à travers deux grands axes : soutenir la recherche et diffuser au plus grand nombre les avancées de la science en vulgarisant l’information scientifique pour faciliter sa compréhension.

Pour ne citer que quelques actions menées par le fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires : la bourse doctorale ; la publication de livres sur le thème de la mémoire ; l’événement grand public La Semaine de la Mémoire ; le site ludo-éducatif memorya.org ; l’Accélérateur des Mémoires au service de l’innovation sociale.

www.observatoireb2vdesmemoires.fr