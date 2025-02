Depuis des décennies, les microplastiques envahissent notre environnement, s’infiltrant dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les aliments que nous consommons. Mais jusqu’à récemment, leur présence dans le corps humain restait mal comprise. Une nouvelle étude publiée dans Nature Medicine révèle que ces minuscules fragments synthétiques franchissent la barrière hémato-encéphalique et s’accumulent dans le cerveau humain. Plus alarmant encore, leur concentration semble augmenter au fil du temps, soulevant de sérieuses questions sur leurs effets à long terme sur la santé neurologique. Cette découverte met en lumière une réalité troublante : notre exposition quotidienne aux plastiques pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur l’un de nos organes les plus vitaux.

L’article publié ce 3 février dans Nature Medicine révèle que les minuscules fragments de plastique passent la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans le cerveau humain et que la quantité de microplastiques dans le cerveau semble augmenter avec le temps, : plus 50 % entre 2016 et 2024.

Selon cette nouvelle étude, les échantillons de cerveau post-mortem prélevés l’année dernière contiennent beaucoup plus de microplastiques que des échantillons similaires prélevés il y a près de dix ans, ce qui indique que les minuscules particules synthétiques s’accumulent dans nos organes vitaux au fil du temps.

Qui plus est, Alexander Nihart, chercheur en santé à l’université du Nouveau-Mexique et ses collègues, ont trouvé des concentrations plus élevées de ces résidus pétrochimiques problématiques dans les échantillons de cerveau que dans les échantillons de reins et de foies.

Les microplastiques sont de minuscules morceaux de plastique – d’une taille inférieure à cinq millimètres, soit plus petite qu’une gomme de crayon – qui sont soit fabriqués, soit détachés d’objets en plastique. Les nanoplastiques sont encore plus petits et peuvent représenter une fraction de la largeur d’un cheveu humain. La plupart des microplastiques trouvés dans les cerveaux dans l’étude étaient à l’échelle nano.

Ces dernières années, les scientifiques ont réalisé que de nombreux articles en plastique (sacs en plastique, bouteilles d’eau, pneus, vêtements en polyester ou en matière synthétique) peuvent se débarrasser de petits fragments ou fibres qui se frayent un chemin dans l’air, les aliments et l’eau. Nombre de ces particules s’enfoncent profondément dans le corps humain. Des microplastiques ont été identifiés dans le foie, le placenta, le sang, les testicules et même certaines artères menant au cœur.

Invasion exponentielle

Entre 1950 et 2019, quelque 9 milliards de tonnes de plastique ont été produites pour être utilisées dans des articles d’usage très courant. Une grande partie de ce matériau s’est ensuite fragmentée en morceaux de plus en plus petits, produisant une fine poussière qui est transportée partout dans le monde. Les micro et nanoparticules qui en résultent contaminent aujourd’hui tous les endroits où l’on veut bien regarder, des vestiges archéologiques à nos propres excréments en passant par les fosses océaniques les plus profondes.

« Les concentrations environnementales de microplastiques et de nanoplastiques anthropiques, des particules à base de polymères dont le diamètre varie entre 500 µm et 1 nm, ont augmenté de manière exponentielle au cours des cinquante dernières années », écrivent Nihart et son équipe dans leur article.

Les impacts à long terme et le potentiel d’effets progressifs des particules de plastique incrustées dans nos tissus restent inconnus, bien que des preuves suggèrent qu’il pourrait y avoir des raisons de s’inquiéter.

Une étude, qui n’a pas encore été publiée, a établi un lien entre ces minuscules plastiques présents dans le placenta et les naissances prématurées. Ils ont également été associés à l’ obstruction de vaisseaux sanguins dans le cerveau de souris. Une autre étude a révélé que l’exposition aux additifs contenus dans les plastiques couramment utilisés était associée à des millions de décès.

Nihart et ses collègues ont donc examiné des échantillons de tissus provenant de 52 corps humains ayant subi des autopsies en 2016 et 2024. Chaque échantillon testé contenait des particules de plastique. Alors que les échantillons de foie et de reins contenaient des quantités similaires de plastique, les chercheurs ont constaté que les échantillons de cerveau présentaient des concentrations jusqu’à 30 fois plus élevées.

Cette constatation est surprenante. Le foie et les reins contribuent à filtrer et à décomposer les déchets de l’organisme, ce qui augmente potentiellement leur contact avec les particules en circulation. Notre cerveau dispose également d’une protection supplémentaire contre les contaminants – la barrière hémato-encéphalique – qui devrait empêcher le passage de ces substances.

Nihart et son équipe ont également comparé leurs données à des échantillons de cerveau antérieurs, datant de 1997 à 2013. Ils ont constaté une nette tendance à la hausse au fil du temps et soupçonnent que l’augmentation exponentielle des concentrations environnementales de micro- et nanoplastiques se reflète dans notre corps.

Les concentrations de plastique dans les tissus analysés n’étaient pas influencées par l’âge, l’origine ethnique ou la cause du décès. En revanche, les concentrations de plastique étaient plus élevées dans les échantillons prélevés sur des personnes atteintes de démence que dans ceux prélevés sur des personnes non atteintes de démence.

Trente fois plus

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs trouvent des microplastiques dans le cerveau, mais la nouvelle étude montre que les morceaux de plastique pénètrent plus profondément dans le cortex frontal. L’année dernière, un groupe de chercheurs a trouvé des microplastiques dans le bulbe olfactif, la partie du cerveau qui traite les odeurs. Les particules étaient présentes dans huit des 15 cerveaux étudiés.

« Cet article fournit des preuves évidentes de la présence de micro et de nanoplastiques dans le cerveau humain », a déclaré Phoebe Stapleton, professeur de pharmacologie et de toxicologie à l’université Rutgers, qui n’a pas participé à l’étude. L’article montre également que le cerveau semble plus sensible aux microplastiques que d’autres organes : les échantillons de cerveau contenaient de sept à trente fois plus de microplastiques que les échantillons de foie et de rein.

Les scientifiques ont également utilisé un microscope électronique pour identifier le plastique dans le tissu lui-même. Ils ont trouvé de petits éclats ou des flocons, d’une forme que Stapleton a qualifiée d’« inattendue ». La plupart des études sur les effets des microplastiques sur les cellules et les organes examinent des particules de forme sphérique – des formes différentes pourraient avoir des effets différents sur la santé.

D’autres scientifiques ont utilisé des souris pour étudier les effets des microplastiques sur le cerveau et ont trouvé des signes inquiétants. Dans une étude menée par Ross et d’autres chercheurs de l’université de Rhode Island, des souris ont reçu de l’eau contenant de minuscules particules de polystyrène, le même type de plastique que celui utilisé dans les mousses plastiques et les contenants de yaourt. Après seulement trois semaines d’exposition, les souris présentaient des changements cognitifs, notamment des changements dans le cerveau correspondant aux premiers marqueurs de la maladie d’Alzheimer. (L’homme absorbe également des microplastiques par l’intermédiaire de l’eau – ces minuscules particules ont été trouvées dans l’eau en bouteille et dans l’eau du robinet).

« L’atrophie du tissu cérébral, l’altération de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique et la faiblesse des mécanismes d’élimination sont des caractéristiques de la démence et devraient entraîner une augmentation des concentrations de micro- et nanoplastiques », expliquent les chercheurs, ce qui fait qu’une fois de plus, nous ne savons pas avec certitude si l’accumulation de matières plastiques contribue à une mauvaise santé.

Nihart et ses collègues s’ajoutent au chœur des chercheurs qui réclament depuis des années davantage de recherches sur l’impact des microplastiques sur la santé.

En attendant, nous continuons tous à absorber des fragments de plastique alors que leur production ne cesse d’augmenter. « Les plastiques sont des produits pétrochimiques : des substances qui sont en fin de compte dérivées du pétrole et du gaz », nous rappelle Adam Hanieh, chercheur en développement mondial à l’université d’Exeter, qui n’a pas participé à l’étude, dans un article récent pour The Conversation. « On estime que d’ici 2040, les plastiques représenteront jusqu’à 95 % de la croissance nette de la demande de pétrole. » Les scientifiques affirment que désormais tout le monde est exposé.