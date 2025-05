10 000 pas par jour ? Une illusion pour 95 % des Français

Selon une étude menée par Withings sur plus de 166 000 personnes équipées de montres connectées, la France marche trop peu. En moyenne, les Français effectuent moins de 4 700 pas par jour, loin des 10 000 recommandés pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Certaines villes comme Valence ou Toulon affichent des taux alarmants de sédentarité. À l’occasion de la Journée mondiale de l’hypertension, Withings alerte sur les conséquences sanitaires de ce mode de vie et lance un Observatoire de la Santé pour promouvoir la prévention.

Une étude réalisée en France sur un échantillon représentatif de 166 906 personnes, équipée d’une montre connectée avec tracker de pas, révèle que les Français ont un niveau beaucoup trop bas d’activité physique. Seuls 5,1 % atteignent le niveau recommandé de 10 000 pas par jour. Withings propose un classement des villes et des régions selon le niveau d’activité physique et alerte sur les conséquences de ce mode de vie trop sédentaire : il accroît considérablement le risque de pathologies cardiovasculaires comme l’hypertension, dont c’était la journée internationale de sensibilisation le 17 mai. L’activité physique est désormais recommandée comme un traitement non médicamenteux efficace pour prévenir et traiter cette maladie [1], dont ⅓ des adultes.

● Seuls 5,1 % des Français membres de l’étude atteignent l’objectif santé de 10 000 pas par jour ;

● Ce pourcentage d’atteinte des 10 000 pas est encore plus bas dans certaines grandes villes du Sud comme Avignon (1,82%), Toulon (1,74%) ou Valence (0,65%) ;

● Le nombre médian de pas par jour n’est que de 4 636 pas et reste très inférieur à l’objectif de 10 000 pas ;

● Classement des cinq régions avec le niveau d’activité le plus bas : 1. Corse 2. Hauts de France 3. Provence Alpes Côte d’Azur. 4. Occitanie 5. Bourgogne Franche Comté ; ● Classement des cinq villes avec le niveau d’activité le plus bas : 1. Valence 2. Reims 3. La Rochelle 4. Perpignan 5. Poitiers ;

● Palmarès des cinq villes les plus actives : 1. Caen 2. Limoges 3. Nancy 4. Metz 5. Rouen ;

● Palmarès des cinq régions les plus actives : 1. Normandie 2. Centre-Val-de-Loire 3. Bretagne 4. Ile-de-France 5. Pays de la Loire.

● L’activité physique est pourtant essentielle : atteindre 9 000 à 10 000 pas par jour réduit de 60 % le risque de mortalité toute cause et de 51 % celui de développer une maladie cardiovasculaire [2].

● L’activité physique fait partie des traitements non médicamenteux les plus efficaces et validés cliniquement de pathologies cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle [3] dont c’est la journée internationale de sensibilisation ce 17 mai.

Withings lance l’Observatoire de la Santé et de la Longévité pour accélérer la transition préventive

Withings réaffirme sa mission au service d’une vie plus longue, en meilleure santé en lançant l’Observatoire de la Santé et de la Longévité pour accélérer la transition préventive de notre système de santé, encore trop curatif.

Convaincu que chacun peut retrouver un pouvoir d’agir sur son corps et sa santé, Withings veut mettre en lumière les comportements les plus impactants pour améliorer fortement sa santé par des habitudes quotidiennes faciles à mettre en place.

La première édition de cet Observatoire porte sur le niveau d’activité physique des Français et alerte sur un mode de vie beaucoup trop sédentaire et ses conséquences très négatives sur la santé, notamment cardiovasculaire.

« Il était naturel que la première étude de notre Observatoire porte sur l’activité physique, explique Éric Carreel, Président et Fondateur de Withings. Depuis plus de quinze ans, nous avons remarqué que les inciter à compter leurs pas peut inciter nos utilisateurs à marcher beaucoup plus. C’est le pouvoir motivationnel de la mesure. Et tous les médecins avec lesquels nous avons travaillé sont tombés d’accord sur un point : l’activité physique, comme la marche active quotidienne pendant au moins 30 minutes, est un facteur très puissant de réduction de la mortalité, notamment cardiovasculaire. En cette journée internationale de l’hypertension, nous avions envie de rappeler qu’il est possible de garder son cœur et ses artères en bonne santé par des comportements très simples du quotidien. »

Un niveau d’activité physique des Français beaucoup trop bas, avec des conséquences néfastes sur la santé

« Pour réaliser cette étude, nous avons regardé le niveau médian de pas d’un échantillon représentatif et anonymisé de nos utilisateurs en France équipés d’un tracker d’activité sur leur montre ScanWatch . Nous avons classé les résultats par région puis regardé les 30 plus grandes villes françaises pour établir des comparaisons » indique Paul Jouhaud , qui dirige l’équipe Data Analytics chez Withings.

Les résultats de l’étude montrent des disparités d’une région à l’autre et d’une ville à l’autre. Le classement réserve également quelques surprises : certaines grandes villes, avec une image pourtant dynamique, sont mal classées comme Lyon (18e), Paris (19e), Rennes (22e).

Lille (27e) et les Hauts-de-France (avant-dernier) ont des niveaux d’activités bas, ce qui peut être mis en lien avec leur haut niveau de pathologies cardiovasculaires [4].

Le niveau d’activité physique quotidienne est très inférieur à la recommandation de santé publique d’atteindre un objectif de 10 000 pas par jour : le nombre de pas médian de l’échantillon n’est que de 4636 pas. Seuls 5,1% des Français membres de l’étude atteignent 10 000 pas par jour.

Ce pourcentage d’atteinte des 10 000 pas est encore plus bas dans certaines grandes villes du Sud comme Avignon (1,82%), Toulon (1,74%) ou Valence (0,65%). Même dans la ville la plus active, Caen, il n’est que de 8,17%.

Classement des régions

Classement des villes

L’inactivité physique responsable de 9% des décès [5]

« Parler d’activité physique en cette journée internationale de l’hypertension est essentiel, souligne le Pr Pierre Escourrou, cardiologue. Aujourd’hui, 1 adulte sur 3 souffre d’hypertension. C’est le premier facteur de risque modifiable de mortalité cardiovasculaire et l’inactivité physique serait responsable de 9 % des décès dans le monde [6]. Il faut faire changer les choses, notamment en réduisant l’activité physique qui réduit le risque de mortalité toute cause jusqu’à 60 % et l’apparition de pathologies cardiovasculaires jusqu’à 51 % [7]. »

Les activités physiques efficaces pour prendre soin du corps, du cœur et des artères sont notamment les activités d’endurance, comme la marche à un rythme soutenu (au moins 60 pas par minutes) [8]. Il est nécessaire d’avoir environ 2 h 30 d’activité physique modérée par semaine (marche, danse, jardinage…). Le niveau d’activité aérobique souhaitable peut être surveillé sur les trackers d’activité : nombre de pas, durée d’activité, fréquence cardiaque cible qui peut être de 130 à 140/min pour les âges moyens.

Les personnes marchant 10 000 pas par jour ont un risque de mortalité cardiovasculaire 50 % moins élevé que celles qui marchent seulement 2 000 pas par jour [9]. L’activité physique est considérée comme un traitement non médicamenteux préventif et curatif de l’hypertension : elle diminue la pression artérielle d’au moins 4 mm de mercure [10] (La pression normale est de 120 mmHg pour la maximale ou systolique et 80 mmHg pour la minimale ou diastolique).

Ces effets positifs de la marche active sur la réduction de la mortalité et de l’apparition de pathologie cardiovasculaire sont désormais bien compris. La marche active, en améliorant le rythme cardiaque, améliore la circulation et favorise une meilleure élasticité des artères. Elle est par ailleurs liée à des réductions significatives de la pression artérielle et du cholestérol [11].

Les conseils les plus efficaces pour atteindre le niveau de 10 000 pas

Les éléments les plus efficaces observés par Withings pour favoriser un meilleur niveau d’activité physique par jour sont de quatre ordres :

– Le plus efficace et motivant : compter ses pas avec un tracker d’activité dans sa montre comme la ScanWatch. La mesure a un vrai pouvoir motivationnel et permet de suivre en temps réel l’atteinte de ses objectifs au cours de la journée. Elle permet également d’optimiser le nombre de pas par minute (au moins 60) et la fréquence cardiaque à l’effort ( 130 à 140 pulsations par minute).

– Partager ses objectifs avec ses proches et se lancer des défis entre amis et famille. C’est pour cette raison que Withings a lancé il y a 10 ans le leaderboard sur lequel chaque utilisateur peut inviter toutes les personnes qu’il souhaite pour atteindre ensemble leur niveau de pas en s’encourageant.

– Se donner des objectifs d’amélioration progressives et réalistes. On ne passe pas en un jour de 2000 à 10 000 pas. C’est le sens du programme « Challenge 10 000 pas » proposé sur l’application Withings qui permet d’augmenter progressivement son niveau d’activité physique en quatre semaines.

– Lancer des rappels sur sa montre connectée ou son application santé Withings pour être incité à bouger régulièrement dans la journée, au moins toutes les deux heures. Et se saisir de toutes les occasions : prendre les escaliers, marcher pendant sa pause déjeuner, organiser des « walking meetings ». »

Alors, on y va ? Pas besoin de marathon ni de tenue fluo : une simple balade quotidienne, quelques marches d’escaliers en plus, un détour par le parc… et votre cœur vous dira merci. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour faire bouger les choses – ou plutôt, pour se remettre à bouger soi-même. Allez hop, on se lève et on compte ses pas… jusqu’à 10 000 (ou presque).

Méthodologie de l’étude : Cette étude a été réalisée à partir de données anonymisées enregistrées automatiquement par les appareils connectés Withings entre le 5 mai 2024 et le 5 mai 2025. Seuls les utilisateurs vivants en France ont été inclus. Les classements par ville ou région ont été réalisés à partir de zones comptant au minimum 300 utilisateurs ayant des mesures liées à l’indicateur concerné. L’échantillon portait sur 166 906 personnes vivantes en France.

