C’est un cri d’alarme que lancent les adolescents. Alors que près d’un jeune sur deux en France est confronté à des troubles anxieux, les signaux rouges se multiplient sans réponse suffisante des pouvoirs publics. Inquiets pour leur avenir et leur bien-être, vingt jeunes âgés de 12 à 18 ans ont été réunis par le CESE pour plancher et proposer des mesures concrètes. Leur constat est sans appel : réseaux sociaux non régulés, système scolaire oppressant, discriminations banalisées… Il est temps d’agir. Cette jeunesse engagée réclame une régulation de ces réseaux sociaux et une réforme en profondeur de leur environnement.

Face à l’augmentation alarmante des troubles anxieux chez les adolescents en France, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a décidé de donner la parole aux premiers concernés. Pour la première fois, vingt jeunes âgés de 12 à 18 ans, issus de divers territoires (urbains, périurbains et ruraux), ont été réunis dans un dispositif participatif inédit afin de réfléchir à la question cruciale de leur santé mentale. Leurs conclusions, issues de deux sessions de travail tenues en avril et mai 2025, viendront nourrir l’Avis du CESE qui sera présenté en assemblée plénière le 14 octobre prochain.

Une initiative inédite pour faire entendre la voix des jeunes

Ce dispositif citoyen a été mis en place avec l’appui du collectif « Dynamique pour les droits des enfants », rassemblant plusieurs associations majeures telles que l’UNICEF, SOS Villages d’enfants et l’ANACEJ. L’objectif : formuler des propositions concrètes sur la santé mentale des jeunes et les transmettre aux décideurs publics, dans un plaidoyer pour une meilleure reconnaissance de leurs droits.

Les jeunes participants ont défini la santé mentale comme un équilibre entre bien-être physique et psychique, fortement influencé par leur environnement social, familial et scolaire. Ils ont ainsi identifié trois axes majeurs sur lesquels agir pour améliorer leur quotidien et prévenir les souffrances psychiques : l’environnement personnel, les discriminations et le système scolaire.

Une situation critique de la santé mentale des Jeunes

La situation est critique : selon le baromètre Ipsos de 2025, 45 % des adolescents en France sont potentiellement concernés par des troubles d’anxiété, et 40 % présentent des symptômes dépressifs, 17 % d’entre eux étant en souffrance modérée à sévère (chiffres Ipsos).

Plus d’un quart des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, avec 14 % des tentatives avérées (chiffres Santé publique France / La Mutualité Française).

Par ailleurs, près de la moitié des élèves ressentent un isolement – un sentiment décrit par certains comme une véritable « épidémie de solitude » touchant 62 % des 18‑24 ans (chiffres Santé publique France /Le Monde.fr).

Après la crise sanitaire, les consultations en pédopsychiatrie et la consommation de psychotropes ont fortement augmenté, tandis que le nombre de psychiatres pour enfants a chuté de 34 % entre 2010 et 2022 (chiffres euronews).

Le constat est implacable : une génération sombre dans la détresse, sans réponse structurelle suffisante.

Comme l’explique la Fondation Jean Jaurès, « le XXIe siècle nous façonne par l’ubiquité perpétuelle à laquelle il nous contraint : télévisions, ordinateurs, tablettes, smartphones, montres connectées, réseaux sociaux, sonneries et notifications nous relient au monde en faisant de l’obligation d’être joignable en permanence une norme sociale à laquelle il est mal vu et difficile de se soustraire. Nos jeunes adolescents sont les enfants de ces nouveaux usages et de ces nouvelles mœurs. Si cette immersion permanente dans le bruit du monde peut servir une sensibilité accrue aux grands enjeux de demain et une conscience citoyenne plus éclairée, nous en connaissons aussi les écueils. Parmi eux, l’angoisse est un des grands maux qui ronge les esprits. Dans une France où la santé mentale de nos compatriotes est loin d’être au beau fixe, cela n’a rien d’anodin. Ces constats posés, il faut s’interroger : comment les forces vives du pays que sont les adolescents se construisent-elles dans ce nouveau paradigme ?

Mieux encadrer l’environnement personnel : une urgence pour la santé mentale

Les jeunes appellent à une prise de conscience collective : leur bien-être psychique dépend d’adultes capables d’écoute, de bienveillance et d’adaptation. Or ils dénoncent un manque de considération de leurs ressentis et une minimisation de leurs difficultés, aggravée par des inégalités sociales. L’univers numérique, omniprésent dans leur quotidien, est également pointé du doigt comme facteur de stress et d’isolement.

Parmi les recommandations fortes émanant du groupe :

Une régulation plus stricte des réseaux sociaux, accusés d’alimenter stress et comparaisons délétères, avec des contrôles d’âge renforcés ;

Une éducation numérique dès l’école primaire pour apprendre à utiliser ces outils de manière responsable ;

Des cours d’éducation affective et relationnelle dès le collège, pour mieux comprendre ses émotions et ses relations aux autres ;

Un accès gratuit, anonyme et illimité à des psychologues en milieu scolaire ;

Des formations pour les adultes encadrants afin de mieux comprendre les enjeux psychiques liés à l’adolescence.

Réseaux sociaux et écrans : les jeunes face à une hyperconnexion anxiogène

Les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie des adolescents. Utilisés dès le réveil, consultés entre deux cours, omniprésents jusque dans le lit avant de s’endormir, ils sont devenus le premier vecteur de communication, d’information et de reconnaissance sociale. Pour beaucoup de jeunes, ils représentent à la fois un espace de lien et une source de souffrance.

Les adolescents le disent eux-mêmes : ils sont pris dans une logique de comparaison permanente. Les publications sur Instagram ou TikTok véhiculent des images idéalisées du corps, de la vie sociale ou du succès scolaire. Cette mise en scène de soi provoque un sentiment d’infériorité, d’exclusion ou de mal-être, surtout lorsque les jeunes se sentent loin de ces standards. Le besoin de validation — likes, vues, commentaires — devient une source de stress et d’anxiété.

Mais au-delà du contenu, c’est le temps d’écran qui inquiète. Selon l’étude Santé publique France de 2024, les 11-17 ans passent en moyenne 5h30 par jour devant un écran hors temps scolaire, dont plus de 3 heures sur les réseaux sociaux. Cette hyperconnexion peut entraîner des troubles du sommeil, de l’attention, de la mémoire, mais aussi accentuer le repli sur soi et la déconnexion du monde réel.

Les jeunes eux-mêmes évoquent un sentiment d’addiction : l’impossibilité de poser le téléphone, la peur de manquer une information (le fameux « FOMO », fear of missing out), ou encore la perte de concentration liée aux notifications constantes. Beaucoup expriment aussi une culpabilité, un sentiment de perte de temps, et une fatigue mentale liée à cette exposition continue.

Face à cette spirale, ils appellent à des mesures fortes : une régulation plus stricte des plateformes, avec un vrai contrôle de l’âge d’inscription ; une meilleure éducation au numérique, dès le primaire, pour apprendre à se protéger et à utiliser les outils de manière consciente ; des campagnes de sensibilisation sur l’addiction aux écrans, comparables à celles menées sur le tabac ou l’alcool ; la création de zones et de temps “sans écran” dans les établissements scolaires, pour recréer du lien réel et apaiser les esprits.

Loin de rejeter la technologie, ces jeunes appellent à un usage plus équilibré, plus libre et plus sain du numérique. Leur exigence : reprendre le contrôle sur un outil qui, sans garde-fous, devient un facteur d’isolement, de comparaison et de souffrance.

Autre point de vigilance : la confrontation des jeunes aux contenus inappropriés, voire choquants, sur Internet. « Il ne viendrait à l’esprit de personne de donner un couteau très aiguisé à un enfant la première fois qu’il apprend à faire de la cuisine, explique le professeur de psychologie à l’Université Paris Cité, Grégoire Borst dans Polytechnique Insights : « C’est la même chose pour Internet en général. » Ce qui ramène l’importance du co-visionnage et de la supervision de ces pratiques au centre des recommandations. Y compris chez les jeunes plus âgés ! Car les adolescents sont très vulnérables aux réseaux sociaux, dont les algorithmes favorisent les récompenses sociales. Si le système limbique contrôlant l’anxiété, les émotions et les mécanismes d’addictions est mature à cet âge… le cortex préfrontal, en charge de réguler ce système, continue de se développer jusqu’à 25 ans. « Les ados sont des cocottes-minute émotionnelles sans avoir ni le couvercle, ni le moyen de faire baisser la pression », image à nouveau Grégoire Borst. D’où l’importance d’accompagner et d’ouvrir le dialogue sur ces usages au sein de la famille.

C’est d’ailleurs le dernier conseil de Grégoire Borst : « Il est intéressant d’imaginer des moments de déconnexion au sein de la famille, valables pour les enfants comme pour les adultes. » Un moyen d’ouvrir la communication sur ces usages en sanctuarisant des moments d’échanges, comme les repas ou l’heure avant d’aller se coucher.

Lutter contre les discriminations : un combat pour la dignité

Les jeunes dénoncent la normalisation des discriminations, qu’elles soient liées au genre, à l’origine sociale, à l’apparence ou au handicap. Ces micro-violences, omniprésentes à l’école, dans le sport ou dans l’espace public, laissent des blessures invisibles, mais profondes.

Pour y remédier, ils proposent :

L’instauration de cours obligatoires sur les discriminations dès la primaire ;

Des bilans réguliers de santé mentale pour tous les jeunes ;

La création d’espaces de parole sécurisés et accessibles dans les établissements scolaires ;

Un encadrement renforcé de l’accès aux réseaux sociaux, avec une vérification stricte de l’âge.

Réformer le système scolaire : alléger la pression, donner du sens

Considéré comme un facteur majeur de mal-être, le système scolaire est décrit par les jeunes comme stressant, rigide et peu attentif à leurs besoins individuels. Ils dénoncent notamment la pression des notes, un manque de temps libre, une orientation trop précoce et l’absence de reconnaissance de leurs efforts personnels.

Leurs pistes de transformation incluent :

Une réduction du temps de cours et une meilleure organisation des emplois du temps ;

Une école plus inclusive, notamment pour les jeunes en situation de handicap ou souffrant de troubles psychiques ;

Des formations à la bienveillance pédagogique pour les enseignants ;

L’accès universel et gratuit à des sorties culturelles et sportives, perçues comme essentielles à l’épanouissement personnel.

Une jeunesse mobilisée pour un changement structurel

À travers ce processus participatif inédit, les jeunes ont prouvé leur capacité à penser des solutions structurantes pour améliorer leur santé mentale. Leur message est clair : ils veulent être écoutés, pris au sérieux et soutenus dans un monde qu’ils jugent souvent source de pression et d’inégalités.

Le rapport issu de leurs travaux sera intégré à l’Avis du CESE porté par Helno Eyriey, représentant de l’UNEF, lors de l’assemblée plénière du 14 octobre 2025. Une étape cruciale pour que les politiques publiques prennent enfin en compte la voix et les besoins des jeunes générations, à l’heure où leur santé mentale n’a jamais été aussi fragilisée.

Et les parents dans tout ça ? Un rôle clé, souvent difficile à assumer

Ce signal d’alarme lancé par les jeunes questionne aussi les adultes. Quelle place donnons-nous réellement à la parole de nos enfants ? Comment réagissons-nous face à leur détresse ? Beaucoup de parents, souvent dépassés par la vitesse des mutations numériques, peinent à poser un cadre sans être intrusifs. Entre culpabilité, incompréhension et manque de temps, ils se retrouvent fréquemment seuls face à des problématiques nouvelles : hyperconnexion, cyberharcèlement, surexposition à l’image.

Face à l’explosion de l’usage des écrans et des réseaux sociaux, les parents se trouvent souvent démunis. Pris entre leur volonté de protéger et le besoin d’autonomie de leurs enfants, nombreux sont ceux qui peinent à poser un cadre clair, régulier et respecté. L’omniprésence du numérique dans la vie familiale brouille les repères traditionnels d’autorité et de dialogue.

Certains parents reconnaissent ne pas comprendre les mécanismes qui régissent les réseaux sociaux utilisés par leurs enfants, ni les dangers invisibles qu’ils recèlent. D’autres, eux-mêmes très connectés, ont du mal à incarner des modèles de déconnexion. Le temps passé sur le téléphone ou l’ordinateur devient un sujet conflictuel récurrent, parfois source de tensions importantes au sein du foyer.

Ce déséquilibre génère souvent une forme de culpabilité chez les parents, mais aussi un sentiment d’impuissance. Or, les jeunes eux-mêmes appellent à une implication plus forte des adultes : non pas pour contrôler, mais pour accompagner. Ils souhaitent des adultes présents, formés, capables de dialoguer sans juger, et de fixer ensemble des règles claires.

Les propositions issues de leur travail incluent donc :

Des formations à la parentalité numérique, accessibles à tous, pour comprendre les enjeux liés aux écrans et aux réseaux sociaux ;

Des outils pratiques, élaborés en partenariat avec des professionnels de santé mentale, pour aider les familles à instaurer des règles cohérentes ;

Une communication intergénérationnelle renouvelée, fondée sur l’écoute et le respect mutuel plutôt que sur la surveillance.

Dans un monde où les jeunes vivent en ligne autant qu’hors ligne, le rôle des parents n’est pas d’interdire, mais d’apprendre à guider. Il ne s’agit plus de “couper le Wi-Fi”, mais de construire ensemble un cadre de confiance, où la santé mentale est au cœur des priorités familiales.

Du côté des enseignants, la question de la formation est centrale. Peu formés à l’accompagnement psychologique des élèves, souvent submergés par les injonctions pédagogiques et administratives, ils manquent d’outils pour détecter les signaux faibles du mal-être adolescent. Le modèle scolaire actuel ne leur donne pas toujours les moyens de jouer leur rôle d’éducateur à part entière, pourtant essentiel dans un contexte où les jeunes cherchent désespérément des repères stables et humains.

Ce que révèlent ces propositions, c’est une génération lucide, exigeante, mais non résignée. Une jeunesse connectée, informée, qui ne demande qu’à être accompagnée – non contrôlée. Le défi posé aux adultes n’est pas seulement de réagir, mais d’apprendre à écouter, à comprendre, et à construire avec eux un avenir plus serein, afin d’éviter que nos jeunes ne deviennent des « fragilisés par la noirceur du monde« , des héros à l’image de leur génération, interdite “de naïveté et d’insouciance” (1).

(1) En référence au roman « Le club des enfants perdus » de Rebecca Lighieri (Edition P.O.l, 2024)

Pour aller plus loin :

Livre « Une jeunesse sacrifiée » de Tom Chevalier et Patricia Loncle – Editions PUF, 2021

Analyse « Les adolescents face au monde , du mal-être à la détresse » – Enquête réalisée par Ipsos pour Notre avenir à tous, avec le soutien de la Fondation Jean-Jaurès et de l’Essec, octobre 2021