Canicules et déshydratation : le grand paradoxe des Français

Alors que l’été 2025 s’annonce particulièrement chaud et orageux, avec des canicules redoutées par les prévisionnistes et un climat toujours plus extrême sous l’effet du changement climatique, une étude Ifop réalisée pour Hydratis, publiée ce 19 juin 2025, met en lumière un paradoxe préoccupant : si les Français considèrent l’hydratation comme un pilier essentiel de leur santé, ils sont pourtant une large majorité à ne pas boire suffisamment.

Pourtant, le manque d’hydratation représente un risque majeur pour la santé, en particulier en période de fortes chaleurs. Selon Santé publique France, les vagues de chaleur ont provoqué plus de 2 800 décès supplémentaires à l’été 2022, principalement chez les personnes âgées, en raison de complications liées à la déshydratation. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelle que lors d’une canicule, un adulte peut perdre jusqu’à 1 à 1,5 litre d’eau par heure par la transpiration, ce qui accentue le risque de coup de chaleur et d’insuffisance rénale aiguë si ces pertes ne sont pas rapidement compensées.

Dès une perte hydrique équivalente à 2 % du poids corporel, on constate une baisse des performances physiques et cognitives, tandis qu’au-delà de 5 %, les fonctions vitales commencent à être sérieusement altérées : troubles de la conscience, confusion mentale, voire coma. « L’hydratation est le geste de prévention le plus simple et le plus accessible face aux canicules, mais encore trop souvent négligé », souligne le Dr Anne-Marie Hubert, médecin de santé publique et spécialiste des pathologies liées à la chaleur.

L’hydratation, une priorité dans les esprits…

L’étude Ifop révèle que 94 % des Français classent le fait de bien s’hydrater parmi les pratiques les plus importantes pour leur santé, au même titre que dormir suffisamment (94 %) et manger équilibré (92 %). Les bienfaits de l’hydratation sont bien identifiés : amélioration de la récupération physique, bien-être général et qualité de la peau figurent parmi les bénéfices largement reconnus. Mieux encore, 84 % des personnes interrogées affirment être attentives à leur hydratation, un score supérieur à celui des autres habitudes de santé comme l’alimentation équilibrée, le sommeil ou l’activité physique.

… mais des pratiques qui ne suivent pas

En dépit de cette prise de conscience, la réalité des comportements est bien différente. Selon les résultats de l’étude, seuls 22 % des Français respectent les recommandations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) : un apport quotidien d’au moins 1,6 litre d’eau pour les femmes et 2 litres pour les hommes. En moyenne, les femmes ne consomment que 1,30 litre d’eau par jour, et les hommes 1,28 litre. Des chiffres qui traduisent un déficit hydrique préoccupant, surtout à l’aube d’un été à haut risque. L’EFSA recommande un apport total de 2,5 L d’eau par jour pour les hommes et 2 L pour les femmes. Ces valeurs incluent l’eau provenant à la fois de la consommation d’aliments et de boissons. Les Autorités de Santé Européennes ont établi que la contribution des aliments dans les apports totaux en eau représentait environ 20 % chez l’adulte. Sur cette base, il est estimé que les hommes devraient boire environ 2 L par jour et les femmes 1,6 L. (1).

L’étude Ifop/Hydratis met également en évidence des différences selon les catégories de la population. Les moins de 25 ans apparaissent un peu plus respectueux des recommandations (26 %) que les 65 ans et plus (19 %). Autre constat : les femmes, souvent plus attentives à leur hydratation, font mieux que les hommes, bien que la moyenne générale reste insuffisante.

Un enjeu de santé publique majeur

« Cette étude inédite met le doigt sur un paradoxe inquiétant : bien que conscients de l’importance de l’hydratation, les Français ne s’hydratent pas suffisamment, tout en pensant être bien hydratés. C’est un véritable enjeu de santé publique, sur lequel nous travaillons depuis plus de six ans », alerte Théo Heude, co-fondateur d’Hydratis.

L’eau s’impose comme la référence absolue en matière d’hydratation : 96% des Français estiment qu’il n’y a rien de mieux pour s’hydrater, et 97% la considèrent comme la boisson la plus hydratante. Les autres solutions, même enrichies en électrolytes, sont perçues comme des compléments plutôt que des substituts.

Alors que la France se prépare à affronter des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, l’hydratation apparaît plus que jamais comme un geste de prévention simple, mais encore trop souvent négligé dans les faits. Le défi consiste désormais à transformer la prise de conscience en habitudes concrètes et durables.

Méthodologie de l’étude : l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 009 individus âgés de 18 ans et plus, représentatif de la population française. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé et du chef de ménage, région et catégorie d’agglomération). Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne, du 9 au 14 avril 2025.

(1) EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal 2010; 8(3):1459. doi:10.2903/j.efsa.2010.1459. Available online : www.efsa.europa.eu.