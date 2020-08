Pourquoi il ne faut pas avoir peur des réinfections au Covid-19

Afin de contribuer à l’effort d’information sur la crise actuelle du coronavirus, UP’ propose à ses lecteurs un accès gratuit aux derniers articles publiés relatifs à cette thématique.

Ce n’est pas parce que quelques réinfections par le COVID-19 ont commencé à apparaître parmi plus de 23,69 millions de cas de coronavirus documentés dans le monde que cela signifie qu’une première infection par un coronavirus ne protège pas contre de futures maladies ou qu’un vaccin ne contribuera pas à enrayer cette pandémie.

Quelques heures seulement après que le premier cas de réinfection par un coronavirus confirmé au monde ait été documenté à Hong Kong ce 24 août, les chercheurs ont signalé qu’une femme en Belgique avait attrapé le virus une seconde fois. Il en va de même pour les experts néerlandais en virus, qui ont annoncé qu’une personne âgée aux Pays-Bas était le troisième cas confirmé de réinfection par le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

Les experts ont eu recours à des tests génétiques, dans lesquels ils comparent les versions du virus présentes lors de la première et de la deuxième infection, pour confirmer que ces réinfections étaient des deuxièmes cas distincts, et pas seulement les effets persistants des premières infections de la population.

La nouvelle a aussitôt fait le tour du monde et fait la une des journaux. Pourtant, ce n’est pas parce que quelques réinfections par le COVID-19 apparaissent parmi plus de 23,69 millions de cas de coronavirus documentés dans le monde que cela signifie qu’une première infection par un coronavirus ne protège pas contre de futures maladies ou qu’un vaccin ne contribuera pas à enrayer cette pandémie.

« Je ne veux pas que les gens aient peur« , a déclaré ce lundi 24 août Maria van Kerkhove, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé pour COVID-19, lorsqu’on l’a interrogée sur le cas de réinfection de Hong Kong. « Nous devons nous assurer que les gens comprennent que lorsqu’ils sont infectés, même s’ils ont une infection légère, ils développent une réponse immunitaire« .

Les nouveaux cas de réinfection en Belgique et aux Pays-Bas

Le cas de réinfection aux Pays-Bas, diagnostiqué chez une personne âgée dont le système immunitaire est affaibli, a été confirmé mardi à Business Insider par Erasmus MC, où travaille la virologiste Marion Koopmans. (Ses données sur le cas n’ont pas encore été rendues publiques, et Erasmus a cité les lois néerlandaises sur la vie privée lorsqu’on lui a demandé des détails).

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

« Ce n’est pas parce que vous avez accumulé des anticorps que vous êtes immunisé« , a déclaré Marion Koopmans, dans une interview sur le cas de réinfection avec le diffuseur public néerlandais NOS. Mais même si une personne ne développe pas une immunité complète contre un virus et est réinfectée, son corps semble se souvenir de ses maladies antérieures. En plus des anticorps, les cellules T et les autres composants du système immunitaire d’une personne travaillent tous ensemble pour mieux combattre une infection active la deuxième fois.

C’est ce qui semble s’être passé en Belgique, où une femme d’une cinquantaine d’années, qui avait déjà contracté le coronavirus en mars, aurait été diagnostiquée une seconde fois en juin. Le virologiste belge Marc Van Ranst n’a pas encore rendu publiques les données qui sous-tendent sa déclaration, mais il a déclaré que la femme avait développé très peu d’anticorps après sa première infection, et a supposé que cela pouvait expliquer pourquoi elle était susceptible d’être réinfectée (bien que son deuxième cas ait été bénin). « Nous aurions préféré que le délai entre deux infections soit plus long« , a déclaré M. Van Ranst au journal télévisé de la chaîne publique belge VRT. « Les anticorps de la première fois n’aident pas suffisamment à prévenir la seconde infection« .

Il a ajouté que d’autres cas de réinfection apparemment rares continueront probablement à apparaître dans les mois à venir, à mesure que l’immunité des personnes au coronavirus, du fait de leurs infections précédentes, s’affaiblit. « Peut-être y en aura-t-il d’autres qui l’auront une seconde fois après 6 mois, ou 9 mois« , a-t-il prédit.

Les chercheurs ont rapporté un autre cas de réinfection à Hong Kong lundi 24 août

Les deux cas de réinfection européens portent à trois le nombre officiel de cas de réinfection par coronavirus, un chiffre à rapporter aux dizaines de millions de cas d’infection recensés.

Les rapports précédents faisant état de 260 réinfections en Corée du Sud en avril se sont révélés être des cas persistants de la même infection. Un autre cas potentiel de réinfection a été signalé aux États-Unis en juin, et trois autres cas ont été signalés en juillet en France. Mais ces cas n’ont pas été considérés comme des réinfections confirmées, car il s’est écoulé moins de temps entre les tests positifs et les scientifiques n’ont pas effectué de séquençage génétique des virus.

Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont annoncé lundi que « la première documentation au monde d’un patient qui s’est remis de COVID-19 mais qui a eu un autre épisode de COVID-19, par la suite », est à paraître dans la revue à comité de lecture Clinical Infectious Diseases.

Pourquoi les cas de réinfection ne sont pas inattendus et qu’il ne faut pas paniquer

De nombreux épidémiologistes ont prévu que de telles réinfections à coronavirus pourraient être possibles. « Vous pouvez être infecté à plusieurs reprises une fois que votre immunité a baissé« , a déclaré Florian Krammer, un scientifique spécialisé dans les vaccins et expert en virus à l’école de médecine Icahn de Mount Sinai à New York, à Business Insider, lorsqu’on l’a interrogé sur l’immunité aux coronavirus.

Ces trois cas ne sont donc pas une raison de paniquer. Au contraire, ils montrent comment des infections antérieures peuvent offrir aux gens une protection décente contre une autre maladie à coronavirus.

« Le fait que quelqu’un se présente avec une réinfection ne me rend pas nerveux« , a déclaré M. Koopmans à Reuters. « Nous devons voir si cela arrive souvent« .

En effet, M. Krammer a prédit (tout comme ces cas de réinfection le suggèrent) que le deuxième accrochage d’un patient avec COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, sera généralement moins grave que le premier : « Il est très probable que si vous étiez réinfecté après un certain temps, ce serait une maladie atténuée« , précise-t-il.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Il pourrait en être de même pour les vaccins contre les coronavirus, une fois qu’ils seront mis au point : même s’ils ne protègent pas à 100 % contre l’infection, les vaccins pourraient aider notre système immunitaire à mieux combattre cette maladie.

Source : Science Alert/Business Insider