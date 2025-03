Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit ! de Jacques Caplat – Édition Rue de l’échiquier / Agir pour l’environnement (1), 21 février 2025 – 144 pages

Agriculture industrielle : un modèle à interroger d’urgence

Alors que le Salon de l’agriculture 2025 vient de refermer ses portes, il est temps de prendre du recul sur le modèle agricole dominant et ses conséquences. L’ouvrage Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit !, de Jacques Caplat, propose une analyse critique et documentée des dérives d’un système qui pousse les agriculteurs à l’endettement, impose des techniques inadaptées au dérèglement climatique et normalise des pratiques polluantes.

Un modèle imposé au nom du profit

Pourquoi l’agriculture semble-t-elle condamnée à suivre un chemin unique, au prix de l’épuisement des sols, de la biodiversité et des paysans eux-mêmes ? Jacques Caplat démonte le mythe d’une agriculture uniforme, prétendument inéluctable. Il met en évidence les forces industrielles et l’idéologie capitaliste qui pèsent sur le secteur, transformant une activité ancestrale et diversifiée en une machine à produire à bas coût, au détriment du vivant et des agriculteurs eux-mêmes.

Une critique détaillée et des alternatives concrètes

Agronome et fils de paysan, Jacques Caplat analyse les racines profondes de la crise agricole. Il décrypte les mécanismes systémiques à l’origine de la précarisation du monde paysan et propose des solutions alternatives, à la fois techniques et économiques. Car d’autres agricultures existent : des modèles qui respectent la nature et permettent aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.

Soutenir les paysans qui résistent

L’ouvrage met en lumière ces agriculteurs et agricultrices qui, en France et ailleurs, réinventent l’agriculture en respectant les écosystèmes. Il rappelle que la défense d’une agriculture plus vertueuse ne repose pas uniquement sur les paysans, mais aussi sur les consommateurs, les décideurs politiques et l’ensemble de la société.

Un ouvrage accessible et indispensable

Ce livre, cinquième titre de la collection « On arrête tout et on réfléchit« , réalisé en partenariat avec Agir pour l’environnement, propose une démarche pédagogique et engagée. En donnant des clés de compréhension des logiques économiques et politiques à l’œuvre, il invite à repenser notre rapport à l’agriculture et à soutenir activement les alternatives qui préservent la planète et ses habitants.

Un ouvrage essentiel pour qui souhaite comprendre les enjeux agricoles contemporains et participer à la construction d’un modèle plus juste et durable.

Fils de paysan, Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Après avoir été conseiller agricole en chambre d’agriculture, puis animateur à la Fédération nationale d’agriculture biologique, il a notamment participé à la création du réseau Semences paysannes et s’est impliqué dans des actions de développement dans les pays du Sud. Il est aujourd’hui coordinateur des campagnes Agriculture & Alimentation pour l’association Agir pour l’environnement. Il est l’auteur de nombreux rapports et conférences, ainsi que de plusieurs ouvrages sur ces sujets, dont L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité (Actes sud, 2012), ou Une agriculture qui répare la planète (Actes sud, 2021).

(1) Agir pour l’environnement est une association de mobilisation citoyenne œuvrant pour une planète vivable. L’association fait pression sur les responsables politiques et décideurs économiques en menant des campagnes de mobilisation citoyenne réunissant un réseau d’associations et de citoyens le plus large possible. L’association compte près de 20 000 adhérents et refuse tout financement issu des pouvoirs publics afin de garder intacte son indépendance d’action.