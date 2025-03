L’Afrique peut nourrir le monde, de George Arthur Forrest – Préface de Macky Sall – Éditions Le cherche midi, 20 mars 2025 – 144 pages

Dans cet ouvrage, George Arthur Forrest, entrepreneur belgo-congolais et président du Groupe Forrest International, aborde de façon lucide et sans concessions le paradoxe de l’Afrique, continent riche en ressources agricoles, mais dépendant des importations alimentaires. C’est un cri d’alarme et un appel à l’action pour une Afrique souveraine : et si l’Afrique cessait d’importer les produits alimentaires qu’elle consomme, pour devenir un acteur clé de la production agricole mondiale ? C’est tout l’enjeu du nouveau livre de Forrest. Entrepreneur engagé, il livre un plaidoyer puissant pour une transformation agricole capable de libérer le continent de sa dépendance alimentaire et d’ouvrir la voie à une véritable souveraineté économique.

Terres fertiles à perte de vue, main d’œuvre jeune et abondante, climat favorable… L’Afrique possède tous les atouts pour nourrir sa population et bien au-delà. L’auteur part du constat que le continent dispose de ces atouts majeurs pour assurer son autosuffisance alimentaire. Cependant, près d’un Africain sur quatre souffre de sous-alimentation, et le continent importe chaque année des produits alimentaires pour près de 35 milliards de dollars. L’auteur identifie plusieurs obstacles au développement agricole, tels que l’insuffisance des infrastructures, le manque d’investissements et une dépendance excessive aux importations. Un constat accablant que l’auteur expose avec clarté, avant de proposer des solutions concrètes.

Face à l’accroissement de la population et aux bouleversements climatiques à venir, l’ouvrage souligne l’urgence pour l’Afrique de relever le défi de l’autosuffisance alimentaire, condition essentielle de son essor économique. Fort de son expérience dans l’industrie africaine, George Arthur Forrest analyse les défis actuels et propose des solutions pour transformer l’Afrique en un continent capable de nourrir sa population et de renforcer sa souveraineté alimentaire.

Le livre aborde également la nécessité d’une stratégie globale à long terme, où le secteur privé joue un rôle clé. Les auteurs insistent sur l’importance de la responsabilité sociétale des entreprises dans l’amélioration des conditions de vie et le développement durable du continent. Il cite notamment le projet GoCongo comme exemple d’initiative réussie.

Préfacé par l’ancien président sénégalais Macky Sall, ce livre se veut un appel à l’action pour que l’Afrique exploite pleinement son potentiel agricole et assure son autonomie alimentaire.

« L’Afrique peut nourrir le monde » est un plaidoyer sans équivoque pour la souveraineté, l’autosuffisance et la sécurité alimentaires de l’Afrique. Il met en lumière les potentialités du continent et propose des actions concrètes pour les exploiter pleinement, afin de garantir un avenir prospère aux populations africaines. Un ouvrage incontournable pour repenser l’avenir agricole de l’Afrique.