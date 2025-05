On n’a que du beau ! Le marché, ingrédient d’une société heureuse, d’Olivier Razemon – Éditions écosociété, 14 mai 2025 – 176 pages

Et si on commençait par s’intéresser au marché, cette institution séculaire qui anime le cœur des villes et villages, quand vient le temps de repenser l’aménagement urbain ? Savez-vous que la France compte entre 8 000 et 12 000 marchés forains chaque semaine ? Ils sont indispensables à la revitalisation urbaine au-delà de leur seule fonction commerçante. Aussi, l’auteur nous convie à reconsidérer ce lieu central du cœur des villes : le marché, institution à la fois sociale, économique et emblématique de notre vie urbaine. Pendant longtemps, en France comme ailleurs, il n’y a pas eu de marché sans ville, et pas de ville sans marché. Puisque bon nombre de personnes préfèrent toujours s’approvisionner une ou deux matinées par semaine au grand air, ce lieu, héritier indirect des foires du Moyen Âge, paraît immuable. Pourtant, le marché est à la croisée des chemins. Son fonctionnement demeure méconnu, la grande distribution lorgne sur son succès et, lorsque vient le temps de penser des projets de revitalisation urbaine, il est rarement pris en compte.

L’auteur voit dans ces marchés non seulement des lieux de commerce – avec leurs étals colorés et leurs produits frais – mais aussi des espaces publics vivants, vecteurs de convivialité, d’interactions sociales et de lien au territoire. Les marchés n’assurent pas seulement un acheminement régulier en produits frais, locaux et de saison. Ils suscitent, alors que la société est touchée par une épidémie de solitude, de précieux échanges humains et imposent, à un moment où les alternatives à la voiture individuelle sont les bienvenues, une piétonisation stricte, mais consensuelle.

Le livre s’articule autour d’une double approche :

Enquête de terrain, à travers des visites de marchés ruraux, suburbains ou urbains, où Razemon cherche à saisir la diversité des pratiques, des enjeux et des dynamiques sociales.

Analyse critique, où il replace le marché dans l’histoire de l’urbanisme et s’interroge sur sa place dans les projets contemporains de revitalisation, souvent occultée dans la planification.

Son fil rouge : montrer comment ces lieux incarnent des valeurs essentielles telles que l’alimentaire de saison, la convivialité, le vivre‑ensemble et la diversité.

Enjeux abordés

1. Le marché, un symbole de résilience : Malgré la forte concurrence des grandes surfaces, de la livraison à domicile et des nouveaux formats de distribution, les marchés résistent étonnamment. Ils suscitent un attachement collectif, sans doute renforcé par leur dimension humaine et territoriale.

2. Un lieu de société : Au-delà des produits, les marchés reflètent les mutations urbaines : mixité sociale, rencontres interculturelles, échanges intergénérationnels. Razemon souligne leur rôle dans la revitalisation urbaine, un aspect souvent négligé par les élus et urbanistes, qui focalisent sur les axes de transport, les équipements culturels ou les zones piétonnes.

3. Un défi pour les politiques urbaines : L’auteur dénonce l’oubli fréquent des marchés dans les stratégies d’aménagement, alors qu’ils pourraient être de puissants leviers pour redynamiser les centres-villes, renforcer le lien social et promouvoir l’agriculture locale.

Une écriture vivante, alternant récits de terrain et réflexions urbaines, qui rend la lecture à la fois agréable et stimulante amène l’auteur à une posture nuancée, ni idéalisation naïve des marchés, ni critique démesurée : Razemon reconnaît leurs limites (logistique, règlementation, hygiène) tout en exaltant leur potentiel. C’est une vitation à repenser nos espaces urbains en plaçant les habitants et leurs usages au cœur de la planification.

Ce qui nous a séduit :

Réenchanter la ville : plutôt que miser uniquement sur la culture ou les transports, il serait innovant de repositionner les marchés comme catalyseurs de vitalité urbaine.

Replacer l’humain au centre : les marchés, par leur simplicité et leur enracinement territorial, permettent de remettre la rencontre, la discussion et le partage au centre de la vie quotidienne.

Une critique implicite du tout-numérique : à l’heure où le commerce en ligne et les plateformes dominent, Razemon rappelle l’attachement et les bénéfices durables d’un commerce de proximité ancré dans le réel.

On n’a que du beau ! n’est pas un manuel d’urbanisme, mais un plaidoyer poétique et concret pour redonner aux marchés leur rôle central dans la ville, grâce à une enquête à la fois fouillée et impressionniste. Olivier Razemon réussit le pari de faire se rejoindre anthropologie urbaine, économie locale et convivialité, pour nous offrir une vision rafraîchissante : le marché, bien plus qu’un commerce, est un ingrédient d’une société heureuse.

Cette lecture ne pourra que toucher à la fois ceux qui aiment flâner entre les étals un matin de marché et ceux qui réfléchissent aux défis de nos villes. Elle invite à repenser nos espaces de vie autour de ce qui fait sens : le lien social, la diversité, la justice territoriale.

Olivier Razemon est journaliste indépendant, notamment pour Le Monde, et auteur de plusieurs livres sur les thèmes des mobilités et de la ville, dont Le pouvoir de la pédale (2014), Comment la France a tué ses villes (2016) et « Les Parisiens », une obsession française (2021), tous publiés chez Rue de l’échiquier.