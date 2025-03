Nous, les humains – Un voyage de 40 000 ans aux origines de la conscience, de Charles Foster – Traduction de Marie-Hélène Ray – Éditions Actes sud, 5 février 2025 – 448 pages

Quel genre de créature est un humain ? Si nous ne savons pas ce que nous sommes, comment pouvons-nous savoir comment agir ? C’est le point de départ de la nouvelle aventure intellectuelle de Charles Foster qui nous invite à un voyage de 40 000 ans aux origines de la conscience moderne. Il part en quête des raisons et des conditions de son émergence, quelque part au Paléolithique supérieur, en mettant au jour ses caractéristiques, ses atouts et ses faiblesses.

Aux antipodes de l’essai aride et austère, le texte de Charles Foster se distingue par sa qualité littéraire, sa profonde dimension philosophique et existentielle. C’est le récit incarné d’une réflexion allant de la préhistoire aux premiers paysans britanniques de l’Antiquité.

Foster se distingue par un style littéraire riche, mêlé d’un humour britannique mordant, rendant l’ouvrage accessible et engageant. Son approche philosophique et existentielle invite les lecteurs à réfléchir sur les fondements de notre humanité commune, son histoire et son évolution au fil du temps. ​

Pour enrichir sa réflexion, l’auteur n’hésite pas à s’immerger dans la peau d’un chasseur-cueilleur préhistorique ou d’un des premiers agriculteurs britanniques de l’Antiquité. Cette démarche incarnée offre une perspective unique sur les défis et les expériences de nos ancêtres, soulignant les forces et les faiblesses inhérentes à la condition humaine. ​

L’ouvrage est une œuvre majeure qui questionne notre identité et notre place dans le monde, offrant une prise de conscience salutaire face aux tumultes du XXIe siècle. Ce livre incite à une introspection profonde sur ce que signifie être humain et sur la manière dont notre conscience s’est façonnée au cours des millénaires.

Ce texte est important, car il interroge ce qui fonde véritablement notre humanité commune, son histoire et son évolution au cours du temps. Une exploration immersive de trois moments cruciaux de l’évolution de la conscience humaine qui pose la question de savoir quel genre de créatures les humains étaient, sont et pourraient encore être. Une prise de conscience salutaire en ce XXIe siècle de plus en plus tourmenté et confus.

Charles Foster est un écrivain britannique aux multiples facettes, également vétérinaire, avocat et professeur à l’Université d’Oxford. Ses œuvres couvrent divers domaines tels que le droit, la philosophie, l’histoire naturelle, l’anthropologie, l’archéologie, les voyages, la biologie évolutive et la théologie. Son objectif principal est d’explorer les questions fondamentales de l’identité humaine et de notre place dans le monde. ​

Parmi ses ouvrages notables, « Being a Beast » (2016) se distingue par son approche immersive, où Foster tente de vivre comme différents animaux pour comprendre leur perspective. Ce livre a été finaliste du Baillie Gifford Prize et du Wainwright Prize for Nature Writing, et a remporté le prix littéraire Deux Millions d’Amis en France ainsi que le prix IgNobel de biologie en 2016. ​

Charles Foster est également l’auteur de « The Screaming Sky » (2021), un ouvrage qui a été présélectionné pour le Wainwright Prize. Il contribue régulièrement à des publications telles que le Times Literary Supplement, The Guardian, The Times et la Literary Review. ​

En plus de son activité littéraire, Foster enseigne le droit médical et l’éthique à l’Université d’Oxford. Il est chercheur associé principal au Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics et chercheur associé au Ethox Centre et au HeLEX Centre, tous affiliés à l’Université d’Oxford. Il est également membre de la Royal Geographical Society, de la Linnean Society et de l’International Society for Science and Religion. ​

Il réside à Oxford et dans une région reculée du sud du Péloponnèse, en Grèce, avec sa famille composée de six enfants. ​

Lire un extrait