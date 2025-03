Habiter ensemble autrement – À la rencontre de lieux de vie où se réinventent la solidarité, l’écologie et le vivre ensemble, de Anne-Sophie Clémençon et Michel Bernard – Éditions Le passager clandestin, 7 mars 2025 – 272 pages

Tout le monde rêve d’une maison individuelle… Tout le monde ? Non ! Certains préfèrent développer le collectif, l’entraide et la coopération en créant des habitats groupés ou des écovillages. Ce livre explore des alternatives à l’habitat individuel en mettant en lumière ces initiatives d’habitats groupés et d’écovillages.

Pendant plus de vingt ans, les auteurs ont parcouru la France et l’Europe à la rencontre de ces projets innovants. Ils présentent près d’une cinquantaine de cas concrets, illustrés de plusieurs centaines de photographies, offrant ainsi une vision riche et détaillée de ces modes de vie collectifs.

Chaque initiative décrite dans le livre a dû trouver un équilibre entre diverses dimensions : Aisance financière et sobriété, propriété et location, place des jeunes et des moins jeunes, degré d’autonomie et ouverture aux autres…

Au fil du temps, ces projets ont intégré des préoccupations écologiques, telles que l’utilisation de matériaux sains, la maîtrise de l’énergie, l’économie de l’eau, le recyclage et les déplacements doux.

En proposant plus d’une cinquantaine d’exemples concrets, « Habiter ensemble autrement » invite les lecteurs à envisager des alternatives au modèle traditionnel de l’habitat individuel. Le livre stimule l’imaginaire écologique et social, montrant que des modes de vie plus collectifs et respectueux de l’environnement sont non seulement possibles, mais déjà en place. Des cités ouvrières aux écoquartiers, de Christina au Quartier Vauban, des centres-villes à la campagne, l’ouvrage nous offre un panorama d’expériences variées.

Cet ouvrage s’adresse à toute personne intéressée par les questions d’habitat participatif, de vie en communauté et de transition écologique. Il constitue une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent s’inspirer de réalisations concrètes pour repenser notre manière d’habiter ensemble.

Historienne de l’architecture et de l’urbanisme, Anne-Sophie Clémençon a toujours associé pleinement la photographie à son activité de chercheuse au CNRS.

Journaliste et cofondateur de la revue Silence, Michel Bernard a participé à la création de nombreuses structures écologistes (le salon Primevère, le réseau Sortir du nucléaire, la Maison de l’Écologie…).

Ensemble, ils ont sillonné les routes pendant plus de 20 ans et documenté à travers plus de 200 reportages des pratiques alternatives et solidaires… l’un rédigeant, l’autre photographiant.