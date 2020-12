Manifeste pour un urbanisme circulaire : Pour des alternatives concrètes à l’étalement de la ville, de Sylvain Grisot – Préface de Philippe Bihoux – Editions Apogée, 6 janvier 2021 – 240 pages

À force de grandir, la ville se disloque. L’étalement urbain, unique modèle de développement depuis un demi-siècle, est inefficace. Structuré autour de la mobilité automobile, il montre ses limites : consommation de terres agricoles, pollutions, coûts prohibitifs… mais surtout forme d’une ville qui a oublié les atouts de la proximité et qui accentue les fragmentations sociales.

Les politiques publiques ont jusqu’à présent échoué à réduire significativement l’étalement. Il est donc temps de mettre en œuvre un modèle alternatif par la mise en œuvre d’un urbanisme circulaire.

Inspiré des principes de l’économie circulaire appliqués aux sols urbains, ce concept pragmatique vise à concentrer les efforts de la fabrique de la ville sur l’intensification des usages, la transformation des bâtiments existants, la densification et le recyclage des espaces déjà urbanisés.

L’enjeu est aujourd’hui de passer de projets pionniers à un véritable changement de modèle pour bâtir une ville frugale, résiliente et accueillante. Ce manifeste a été écrit pour donner aux citoyens, professionnels et élus qui font la ville l’envie d’engager concrètement la transition vers un urbanisme circulaire.

Urbaniste, Sylvain Grisot a créé dixit.net en 2015, une agence de conseil et d’innovation pour la transformation de la ville. Il est maître de conférences associé à l’Université de Nantes et intervient au City Design Lab de l’École de Design Nantes-Atlantique et au CNFPT.