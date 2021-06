Un siècle de design en couleurs, de David Harrison – Préface de Hella Jongerius – Editions de La Martinière, 3 juin 2021 – 320 pages

Assis sur une couleur qu’on aime, on est plus à l’aise. «

Verner Panton

La couleur joue un rôle essentiel dans notre rapport aux objets. Cette anthologie, qui réunit meubles, tissus, luminaires et objets de décoration, illustre à quel point la couleur est devenue la caractéristique majeure d’objets emblématiques des cent dernières années. Grâce à des textes courts, Un siècle de design en couleurs présente un panorama historique précis du rôle de la couleur dans le design et son importance grandissante dans la conception. À travers 250 objets qui fusionnent couleur, forme et culture, cet ouvrage montre comment la couleur occupe une place toujours plus marquée, depuis le Bauhaus jusqu’à aujourd’hui.

Journaliste spécialisé dans le design et décorateur d’intérieur, David Harrison a fondé designdaily.com.au, blog consacré à tous les aspects du design en Australie et dans le monde. Il écrit pour les magazines australiens de décoration intérieure Belle, Vogue Living, Inside Out et Habitus depuis vingt ans et s’est récemment lancé dans des projets de décoration intérieure et la création d’une gamme de mobilier de plein air, sous la marque Design daily.

Hella Jongerius est une designeuse néerlandaise, elle est la directrice artistique des coloris et des matériaux de la société Vitra.