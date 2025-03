10 choses que vous aimeriez savoir sur les arbres – A la découverte des poumons de la Terre, depuis les racines jusqu’aux feuilles, de Carolyn Fry – Éditions Quanto, février 2025 – 136 pages

En dix courts chapitres, Carolyn Fry, spécialiste des sciences de l’environnement, nous entraîne dans un voyage étonnant à travers les poumons de la Terre.

Les arbres sont-ils des plantes comme les autres ? Quel rôle les forêts jouent-elles dans les écosystèmes du monde entier ? À quelles menaces les arbres sont-ils confrontés, et que pouvons-nous faire pour les sauver ? Saviez-vous que la Terre a déjà connu cinq extinctions massives de toutes les espèces végétales ?

Les arbres jouent un rôle fondamental dans l’équilibre écologique de notre planète. Ils agissent comme les poumons de la Terre, absorbant le dioxyde de carbone, libérant de l’oxygène et régulant le climat. L’un des aspects les plus essentiels abordés dans cet ouvrage est la fonction des arbres comme « poumons de la Terre ». Grâce à la photosynthèse, ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent l’oxygène indispensable à la vie. Ils jouent ainsi un rôle fondamental dans la régulation du climat en capturant du carbone et en limitant le réchauffement global. L’auteure met en lumière ces fonctions vitales en nous plongeant dans l’univers fascinant des arbres, depuis leurs racines jusqu’à leurs feuilles.

L’autrice dévoile aussi l’ingéniosité de ces géants verts et leur capacité à interagir avec leur environnement. Grâce à leurs réseaux souterrains, surnommés le « Wood Wide Web », ils communiquent entre eux, partagent des nutriments et coopèrent pour renforcer la résilience de leur écosystème. Ce phénomène, bien que méconnu du grand public, illustre l’intelligence collective des arbres et l’importance des forêts comme écosystèmes vivants et interconnectés.

Les forêts ne sont pas seulement des refuges pour la biodiversité ; elles sont aussi des alliées précieuses dans la lutte contre le changement climatique. Elles capturent d’immenses quantités de carbone et régulent le cycle de l’eau, protégeant ainsi les sols et prévenant l’érosion. Comme le souligne Carolyn Fry, comprendre les arbres, c’est aussi comprendre leur rôle crucial pour l’avenir de notre planète.

Mais leur influence ne s’arrête pas là. Comme le souligne Carolyn Fry, les forêts sont aussi des réservoirs de biodiversité. Elles abritent une multitude d’espèces animales et végétales, souvent interdépendantes, formant des écosystèmes complexes et résilients. En étudiant leurs interactions, on découvre un monde souterrain fascinant, où les arbres communiquent entre eux grâce à leurs racines et aux réseaux mycorhiziens, véritables « autoroutes de la forêt ».

Les arbres sont aussi les gardiens des sols et des cours d’eau. Leurs racines stabilisent les terres, limitant l’érosion et les glissements de terrain. Ils filtrent l’eau de pluie, la purifiant avant qu’elle n’atteigne les rivières et nappes phréatiques, contribuant ainsi à préserver nos ressources en eau potable.

Cependant, ces merveilles de la nature sont aujourd’hui menacées par la déforestation, l’urbanisation et les dérèglements climatiques. Il devient urgent de repenser notre rapport aux forêts et de protéger ces écosystèmes essentiels. À travers son ouvrage, Carolyn Fry nous invite à redécouvrir ces géants silencieux et à prendre conscience de leur incroyable importance dans notre quotidien.

Apprendre à connaître les arbres, c’est apprendre à mieux les respecter. Et en les préservant, nous protégeons aussi notre propre avenir.

Carolyn Fry nous invite à voir les arbres autrement : non pas comme une ressource inépuisable, mais comme des êtres vivants essentiels à notre survie. En protégeant les forêts, nous protégeons l’avenir de la planète et de l’humanité.

Ainsi, à travers ce voyage au cœur du monde végétal, 10 choses que vous aimeriez savoir sur les arbres nous rappelle que chaque arbre planté, chaque forêt sauvegardée, est un pas de plus vers un équilibre écologique durable. Ce petit livre captivant est l’introduction parfaite pour comprendre en quoi les arbres sont essentiels à notre existence.

Sommaire :

Avant-propos

1 Un arbre n’est pas ce qu’il semble être

2 Retour dans le passé des arbres

3 Il n’y a pas que des arbres dans une forêt

4 Comment les arbres conquièrent leur territoire

5 Les arbres, condition de notre présence sur Terre

6 Le problème des ravageurs et des maladies

7 Pourquoi il est essentiel de protéger les forêts

8 Les arbres les plus beaux méritent d’être célébrés

9 Les arbres nous racontent leur vie – et la nôtre

10 Les arbres ont beaucoup à nous apprendre

Carolyn Fry est une autrice et journaliste spécialisée en sciences et en environnement. Ancienne rédactrice en chef de Geographical, le magazine de la Royal Geographical Society du Royaume-Uni, elle a notamment contribué au Times, au Guardian, à BBC Earth, à BBC Wildlife et au New Scientist. Elle a écrit ou coécrit 11 livres. Son travail l’a menée aux quatre coins du monde, que ce soit pour suivre des baleines à bosse à Oman, visiter le bureau de poste le plus isolé de la planète en Antarctique, ou encore chercher des fossiles de dinosaures en Argentine. Carolyn vit sur la côte sud de l’Angleterre, non loin de la plus ancienne allée d’ifs du pays.