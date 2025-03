10 choses que vous aimeriez savoir sur les fonds marins, de Jon Copley – Éditions Quanto, 24 février 2025 – 136 pages

Habitat unique, les fonds marins abritent des créatures extraordinaires. Quelles sont-elles ? Comment survivent-elles dans les conditions extrêmes des grands fonds ? Quelle influence ceux-ci exercent-ils sur notre climat ? Grâce à quelles technologies est-il possible de les explorer ?

Ces abysses océaniques demeurent parmi les environnements les plus mystérieux de notre planète. Dans son ouvrage, Jon Copley nous invite à explorer ces profondeurs fascinantes, révélant des aspects méconnus et intrigants des océans. En examinant certains des mystères des fonds marins, nous pouvons établir des liens avec les thématiques abordées par Copley.

En dix courts chapitres, Jon Copley, biologiste marin, livre ici les réponses à ces questions. Ce faisant, il révèle l’importance vitale des abysses pour l’équilibre de notre planète et l’impérieuse nécessité de préserver ces écosystèmes fragiles et sans nul autre pareil.

Les mystères des fonds marins, qu’il s’agisse de processus géochimiques inédits, de formes de vie extrêmes ou des enjeux liés à l’exploitation des ressources, illustrent la complexité et la richesse de ces environnements. L’ouvrage de Jon Copley offre une porte d’entrée captivante pour quiconque souhaite approfondir sa connaissance des abysses et des défis associés à leur exploration et leur préservation.

Sommaire :

Avant-propos

1 Nous en savons beaucoup plus sur les fonds marins que sur la Lune ou Mars

2 Le relief du fond des océans est aussi varié que celui du monde émergé

3 Il y a probablement plus d’un million d’espèces animales dans les grands fonds

4 La pression est un problème pour les animaux des profondeurs – mais pas celui qu’on croît

5 La nourriture est rare dans les grands fonds – sauf là où elle ne l’est pas

6 Au fond de l’océan, il est plus facile de trouver un foyer qu’un partenaire

7 Les ténèbres de l’océan sont pleines de lumières – et d’yeux pour les voir

8 Pour subsister, les animaux des grands fonds ne comptent pas que sur le sens de la vue

9 La vie dans les profondeurs répond à des cycles : il y a des jours, des saisons et des marées

10 Il n’y a pas d’endroit inaccessible à l’humain… et qu’il ne puisse altérer

Jon Copley est professeur d’océanographie et de communication scientifique à l’université de Southampton en Angleterre où il mène des recherches en biologie marine sur les formes de vie abyssale de la planète. Il a pris part à la première plongée en mini sous-marin pour explorer les sources chaudes les plus profondes du monde, situées à cinq kilomètres de la surface, et a dirigé des expéditions qui ont permis de découvrir de nouvelles espèces animales vivant dans les grands fonds. Jon a collaboré avec des réalisateurs de documentaires pour faire connaître l’exploration des profondeurs marines au grand public dans des séries télévisées pour la BBC et National Geographic. Il présente régulièrement l’océan profond dans des articles de vulgarisation scientifique et lors de conférences dans des festivals dédiés aux sciences.