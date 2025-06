Justice pour l’étoile de mer – Vers la reconnaissance des droits de l’Océan, de Marine Calmet et François Sarano – Éditions Actes sud/ Collection Mondes sauvages, 14 mai 2025 – 96 pages

Ce livre, coécrit par Marine Calmet, avocate spécialisée en droit de l’environnement, et François Sarano, océanographe et ancien compagnon du commandant Cousteau, constitue un plaidoyer puissant pour une refonte de notre rapport juridique et éthique à l’océan. Il propose une réflexion croisée entre droit et science, visant à accorder des droits à l’océan et à ses habitants.

Deux personnalités aux expériences différentes, mais complémentaires, se réunissent ici et font cause commune autour de la question des droits que nous devrions donner aux centaines de milliers d’espèces marines, souvent méconnues, voire inconnues de la science, mais qui n’en demeurent pas moins parties prenantes du bon fonctionnement des écosystèmes marins auxquels nous, humains, sommes indéfectiblement liés.

Qu’elles soient spectaculaires ou insignifiantes, commercialisables ou pas, aimés ou malaimés, toutes les espèces doivent être désormais considérées comme des êtres sensibles, singuliers, aux histoires de vie uniques, aux relations évoluant et s’enrichissant avec l’âge, afin que nous puissions ajuster nos égards envers chacune d’elles.

Un droit maritime obsolète face à l’urgence écologique

Les auteurs dénoncent l’archaïsme du droit maritime actuel, hérité du XVIIe siècle, qui considère l’océan comme une ressource inépuisable et ses habitants comme de simples objets exploitables. Cette vision anthropocentrée légitime des pratiques destructrices telles que la surpêche, l’exploitation minière des fonds marins et la pollution, contribuant à l’effondrement de la biodiversité marine.

Vers une reconnaissance des droits de l’océan

Les auteurs plaident pour une transformation radicale du cadre juridique, en s’inspirant des mouvements de reconnaissance des droits de la nature déjà en place dans certains pays, comme l’Équateur. Ils proposent de considérer l’océan comme une entité vivante, dotée de droits propres, afin de garantir sa protection et celle de ses écosystèmes.

Cette approche s’inscrit dans une dynamique mondiale visant à reconnaître les droits des entités naturelles. En France, le projet du Parlement de la Loire, initié en 2019 par le POLAU (Pôle Arts & Urbanisme), explore la possibilité d’accorder une personnalité juridique au fleuve Loire. Ce projet, inspiré du Parlement des choses de Bruno Latour, envisage une assemblée où seraient représentées les différentes composantes du fleuve, humaines et non humaines, pour débattre des enjeux liés à sa préservation.

D’autres initiatives similaires émergent en France. En Corse, le fleuve Tavignanu a vu ses droits reconnus, permettant aux citoyens de saisir la justice en son nom pour le protéger des pollutions. La Seine fait également l’objet de démarches pour lui accorder des droits, notamment à travers le collectif des Gardiennes et Gardiens de la Seine, qui appelle à une relation durable et juste avec le fleuve.

Ces initiatives reflètent une prise de conscience croissante de la nécessité de repenser notre rapport aux milieux naturels, en les considérant non plus comme de simples ressources, mais comme des entités vivantes méritant respect et protection. Elles s’inscrivent dans le mouvement global des droits de la nature, qui vise à accorder une personnalité juridique aux écosystèmes pour mieux les défendre contre les atteintes environnementales.

Une alliance entre science et droit

L’ouvrage met en lumière l’interdépendance entre les êtres humains et les créatures marines, soulignant que la survie de l’humanité est intrinsèquement liée à la santé des océans. Les auteurs illustrent cette relation à travers des exemples concrets, tels que l’impact des pratiques de pêche industrielle sur les étoiles de mer et autres espèces marines souvent ignorées.

Un appel à l’action collective

L’ouvrage est un appel à repenser notre rapport à l’océan et à engager une transformation profonde de nos systèmes juridiques et économiques. En combinant expertise scientifique et réflexion juridique, Calmet et Sarano offrent des pistes concrètes pour instaurer une cohabitation respectueuse avec le monde marin, essentielle à la préservation de la vie sur Terre.

Ce livre s’inscrit dans une dynamique globale de reconnaissance des droits de la nature, et constitue une lecture essentielle pour tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux actuels de la protection des océans et participer à la construction d’un avenir durable.

Marine Calmet est une jeune avocate activiste de l’environnement. Elle a fondé le programme annuel de transition écologique Wild Legal.

François Sarano est un auteur phare des éditions Actes sud Nature. Il a fondé l’association de protection des océans Longitude 181.