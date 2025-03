Cuisiner les plantes sauvages des chemins, de Titiane Haton – Éditions Ulmer / Collection Résiliences, 27 février 2025 – 128 pages

Dans la collection « Résiliences » des éditions Ulmer, voici le petit dernier : un guide pour apprendre à reconnaître facilement et à cuisiner 21 plantes sauvages communes de nos chemins, glanées en lisière de forêt, à travers les prairies ou en milieux humides. Après le succès de Cuisiner les plantes sauvages du jardin, Titiane Haton nous initie aux plaisirs de la cueillette, une autre manière de gagner en autonomie.

En proposant depuis cinq ans des marches cueillettes, des ateliers et des stages autour de la connaissance des plantes en milieu urbain comme en milieu rural, Titiane Haton note un regain d’intérêt pour la connaissance des plantes sauvages, comestibles et médicinales : apprendre à les reconnaître et à les cuisiner, c’est se relier à la nature et gagner en autonomie.

Un guide comme une pérégrination à travers champs ou en bord de rivière pour apprendre à observer, à toucher, à identifier et à cuisiner 22 plantes sauvages : tortilla à l’ail des ours, cottage cheese à l’huile de carotte, financiers à la chicorée… Un éloge de la nature et du partage, richement illustré de photos et illustrations : détails botaniques et gestes de cueillette illustrés par des aquarelles de Maëlle Le Toquin, plantes et recettes photographiées à l’argentique par Flavia Sistiaga.

Là où chantent les herbes Il suffit d’un sentier, d’une main qui frôle

Les verts écheveaux d’un matin frissonnant.

Là, sous l’ombre légère, la berce dévoile

Ses feuilles tendres aux cœurs insouciants. Un pas encore, et l’ail des ours s’incline,

Offrant son parfum aux cueilleurs attentifs.

Là-haut, les sureaux couronnent les collines,

Promesses sucrées d’élixirs créatifs. Glaner, c’est entendre la voix des saisons,

Cueillir un savoir ancien, retrouvé,

C’est tisser, au fil de l’horizon,

Un festin sauvage, simple et sacré. Et pour guider ces mains curieuses,

Un livre s’ouvre, pages complices,

Résiliences murmure aux âmes heureuses :

« Goûtez la nature, elle est délice. »

Ou le plaisir de glaner et de transformer les trouvailles sauvages en trésors culinaires… Marcher dans un sous-bois, ouvrir l’œil, cueillir des plantes. Été comme hiver, printemps comme automne, il y a souvent quelque chose de bon à glaner en chemin : une plante acidulée comme l’oxalis, épicée comme le genévrier ou encore sucrée comme le cynorrhodon de l’églantier.

Formée en urbanisme et en sciences de l’écologie en Angleterre, Titiane Haton travaille aujourd’hui au sein de divers projets associatifs d’éducation à l’environnement en France. Elle anime des ateliers et des stages pour transmettre la connaissance des plantes sauvages, régulièrement accompagnée par l’œil photographique de Flavia Sistiaga. Elle vit en Ardèche méridionale et à Paris. Après un parcours universitaire en sciences urbaines et en sciences de l’écologie, c’est en travaillant dans des jardins pédagogiques en agroécologie qu’elle se prend de passion pour l’étude des plantes sauvages comestibles et médicinales. Son travail s’articule aujourd’hui autour de la cueillette, la cuisine, l’écriture, la traduction et la création d’ateliers pédagogiques auprès de collectivités territoriales, artistes ou designers engagés en écologie.