Pouvoirs & bienfaits des racines des plantes sauvages et potagères, de Simone Detto – Éditions Ulmer, 13 février 2025 – 144 pages

« Pouvoirs & bienfaits des racines des plantes sauvages et potagères » met en lumière les vertus souvent méconnues des racines de diverses plantes. L’auteure, herboriste expérimentée, nous invite à redécouvrir les usages thérapeutiques et culinaires de ces trésors souterrains.​

L’ouvrage débute par une présentation du système racinaire des plantes, suivie de conseils pratiques pour la récolte, le nettoyage, le séchage et le stockage des racines. Simone Detto insiste sur l’importance d’une cueillette responsable, évitant toute confusion avec des espèces toxiques.​

Le cœur du livre est consacré à 19 plantes, dont 15 sauvages et 4 potagères. Parmi les plantes sauvages abordées figurent l’angélique, la bardane commune, la benoîte commune, la cardère sauvage, le cerfeuil des Alpes, la grande aunée, la grande consoude, la grande ortie, l’impératoire, le pissenlit, la potentille dressée (tormentille), la saponaire officinale, la scrofulaire noueuse et la valériane officinale. Les plantes potagères incluent la betterave rouge, le chervis, le panais, le raifort et le salsifis à feuilles de poireau.

Pour chacune, l’auteure détaille les propriétés médicinales de leurs racines et propose des recettes pour les intégrer dans notre alimentation ou les transformer en remèdes naturels.​ Par exemple, elle suggère des infusions de benoîte commune, des pommades de grande consoude, des cataplasmes de raifort, du sel de cerfeuil des Alpes, du café de racines de pissenlit, ainsi que des plats tels que des légumes racines rôtis ou un gratin de chervis. Ces préparations mettent en avant les saveurs oubliées et les bienfaits nutritionnels de ces racines, riches en nutriments et sels minéraux.​

Organes souterrains des plantes, les racines absorbent l’eau, les sels minéraux et échangent avec les organismes vivants du sol comme les champignons et les bactéries, créant ainsi de précieuses réserves nécessaires à leur croissance, mais parfois aussi à celle de la faune environnante. Autrefois, le rhizotome, le cueilleur ou la cueilleuse de racines, connaissait tous les bienfaits de ces trésors cachés et récoltait avec précaution les racines des plantes sauvages à l’automne pour les transformer en remèdes aux nombreuses vertus médicinales. En s’inspirant du savoir de ses ancêtres, l’auteure, fille de paysans, herboriste et directrice d’une école d’herboristerie en Allemagne, nous fait redécouvrir les pouvoirs et les propriétés thérapeutiques, gustatives et énergétiques des racines des plantes communes de nos chemins et de nos jardins.

L’ouvrage se distingue par son approche pédagogique, offrant des illustrations explicites et des instructions claires pour chaque étape de la préparation des racines. Il s’adresse aussi bien aux novices qu’aux passionnés de phytothérapie et de cuisine naturelle, désireux d’explorer les ressources offertes par les plantes sauvages et cultivées, telle une invitation à redécouvrir des savoirs ancestraux et à enrichir notre quotidien avec des remèdes et des recettes naturels, issus de nos campagnes.

Reconnaître les plantes aux vertus thérapeutiques présente plusieurs intérêts, aussi bien pour la santé que pour l’environnement et la transmission du savoir :

Bénéfices pour la santé

Alternatives naturelles aux médicaments : De nombreuses racines possèdent des propriétés anti-inflammatoires, digestives, antiseptiques ou encore détoxifiantes, qui permettent de prévenir ou soulager divers maux de manière naturelle.

Renforcement du système immunitaire : Certaines racines, comme celle du pissenlit ou de la grande aunée, sont riches en nutriments et stimulent les défenses de l’organisme.

Moins d’effets secondaires : Contrairement aux médicaments de synthèse, les remèdes à base de plantes ont généralement moins d’effets indésirables lorsqu’ils sont bien utilisés.

Autonomie en santé : Savoir reconnaître et utiliser ces plantes permet de se soigner soi-même ou d’accompagner des traitements conventionnels de manière complémentaire.

Valorisation d’un savoir ancestral

Préservation des connaissances traditionnelles : Les herboristes et les médecines traditionnelles utilisent les plantes depuis des siècles. Apprendre à les reconnaître, c’est aussi perpétuer un savoir précieux.

Transmission intergénérationnelle : Cela permet de redécouvrir les remèdes de nos ancêtres et de les transmettre aux générations futures.

Écologie et autosuffisance

Réduction de l’impact environnemental : Utiliser des plantes locales plutôt que des médicaments industriels contribue à limiter la pollution liée à la fabrication et au transport de ces derniers.

Autonomie et résilience : Savoir identifier et utiliser les plantes médicinales permet d’être plus indépendant vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire.

Protection de la biodiversité : Sensibiliser à la richesse des plantes médicinales encourage leur préservation et limite la destruction de leur habitat.

Cuisine et bien-être

Redécouverte de saveurs oubliées : Certaines racines, comme le chervis ou le panais, étaient autrefois couramment consommées, mais sont tombées en désuétude. Les intégrer dans notre alimentation permet d’enrichir notre régime alimentaire.

Approche holistique du bien-être : En associant alimentation et soin par les plantes, on adopte une vision globale de la santé, qui prend en compte l’équilibre entre le corps et l’environnement.

Reconnaître ces plantes et comprendre leurs vertus thérapeutiques permet de renouer avec une approche plus naturelle et respectueuse de la santé et de l’environnement, tout en redécouvrant des usages oubliés qui peuvent enrichir notre quotidien.

Feuilleter un extrait

Née au pied des montagnes du massif du Harz au centre de l’Allemagne, Simone Detto a développé très tôt un intérêt pour la nature. Son père lui a appris non seulement à reconnaître les plantes, mais aussi à respecter l’environnement. Après avoir suivi une formation en phytothérapie, en naturopathie et en art de la distillation, elle crée en 2000 son école d’herboristerie. Elle vit aujourd’hui avec sa famille, ses moutons, ses poules, ses chiens et ses chats dans une vieille ferme au pied des montagnes du massif du Harz.