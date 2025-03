Créer un jardin vivant – Accueillir la biodiversité et s’allier à la faune sauvage, de Sabine Couvent et l’Hirondelle aux champs – Éditions Ulmer/ Collection Résiliences, 20 mars 2025 – 128 pages

Nous y sommes enfin : c’est le printemps ! Nous avons hâte de retrouver nos jardins ! Et quoi de mieux qu’un bon petit livre de conseils et d’astuces, comme savent si bien le faire les éditions Ulmer ?!

On le sait, la biodiversité, qui recouvre l’ensemble des formes de vie sur terre, est aujourd’hui menacée de toutes parts. Ces cinquante dernières années, les populations d’animaux sauvages ont décliné de 73 %, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF). Les jardins deviennent plus que jamais de véritables refuges pour le vivant. Sabine Couvent, naturaliste-paysanne, fondatrice de l’association l’Hirondelle aux champs (association qui promet la préservation et la restauration de la biodiversité en milieux agricoles), propose dans ce guide de mieux connaître les espèces qui jouent un rôle essentiel dans les cultures et qui sont faciles à inviter dans nos jardins. Un jardin accueillant pour la faune sauvage est un jardin résilient, équilibré qui résiste mieux aux attaques de ravageurs.

L’auteure partage ici son expérience de terrain en invitant les lecteurs à observer, reconnaître et accueillir 35 espèces d’oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les cultures et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Parmi elles, on retrouve le renard roux, l’hermine, le crapaud commun, la mésange bleue, la chouette chevêche et la salamandre tachetée.

Le livre propose des conseils pratiques pour aménager des jardins résilients et les réensauvager, transformant ainsi ces espaces en refuges de biodiversité. Il s’agit d’un plaidoyer pour une entraide retrouvée entre le jardinier et la faune sauvage, mettant en avant l’importance de collaborer avec la nature plutôt que de lutter contre elle.

En encourageant l’observation et l’accueil de la faune sauvage, cet ouvrage offre une approche concrète pour agir en faveur de la biodiversité. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent transformer leur jardin en un écosystème équilibré, riche en interactions bénéfiques entre les plantes et les animaux.

« Créer un jardin vivant » est une ressource précieuse pour quiconque désire s’engager dans une démarche écologique, favorisant la cohabitation harmonieuse avec la faune locale et contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité.

Sabine Couvent, naturaliste depuis plus de 25 ans et agricultrice depuis 15 ans, a fondé l’association l’Hirondelle aux Champs en Drôme provençale pour accompagner des paysans afin de favoriser le retour de la faune sauvage. Elle devient paysanne par choix et par vocation, avec pour slogan « La biodiversité au cœur de l’agriculture ». Elle cultive depuis 154 ans des plantes médicinales et du raisin de table sur une une petite ferme en agroécologie à La Bégude-de-Mazenc, en Drôme provençale, ferme qui est aussi le lieu d’expérimentation d’aménagements en faveur de la faune sauvage. Elle a un pied dans les deux univers, agricole et naturaliste, ce qui lui permet de connaître les enjeux de ces deux milieux complémentaires.