La forêt gourmande, de Fabrice Desjours et Aurélie Gueniffey – Éditions Ulmer, 27 mars 2025 – 256 pages – 300 photos

Acteur majeur de la reforestation nourricière et centre de recherches, l’association La Forêt Gourmande propose sa méthode pour concevoir une forêt comestible. En milieu rural ou urbain, sur une petite ou grande surface, en utilisant des plantes vivaces et sans beaucoup d’entretien, ces espaces nourrissent, soignent et climatisent. Une réponse aux défis environnementaux.

Depuis quelques années, le mouvement citoyen de « forêts à manger », élaborées avec des ligneux, des lianes, des arbustes et des vivaces alimentaires, est en plein essor. Il devient territorial et se concrétise par la mise en place de projets réalisés par des personnes privées, des entreprises, des collectivités, des écoles, des instituts scientifiques… D’où ce guide exhaustif qui permet de concevoir et de réaliser une forêt comestible adaptée à diverses régions et climats. Ce livre s’inscrit dans le mouvement croissant des « forêts à manger », qui vise à créer des espaces nourriciers en milieu rural ou urbain, sur des surfaces de tailles variées, en utilisant des plantes vivaces nécessitant peu d’entretien. ​

Les auteurs, membres de l’association La Forêt Gourmande, proposent une méthodologie en six étapes pour concevoir et réaliser un jardin-forêt :​ définir ses objectifs​, évaluer son espace​, établir son budget​, dessiner son jardin-forêt​, bien choisir ses plantes​, et, enfin, planter et suivre l’entretien​.

Cette approche permet de créer des espaces nourriciers, écologiques et esthétiques, qu’il s’agisse d’un petit jardin urbain ou d’un domaine de plusieurs hectares. ​

Le livre présente également une galerie de 20 projets inspirants réalisés en France, tels que la mare alimentaire en Île-de-France ou le jardin-forêt gastronomique et social en Eure-et-Loir. Ces exemples concrets illustrent la diversité des possibles et offrent des sources d’inspiration pour les lecteurs. ​

Une section est dédiée à une sélection de plus de 120 plantes comestibles, adaptées aux différentes régions, incluant des arbres fruitiers, des arbustes à baies, des légumes-feuilles, des fleurs comestibles, des champignons, des épices et des plantes à sève. Cette palette végétale permet de diversifier les productions et d’assurer une récolte tout au long de l’année. ​

L’association La Forêt Gourmande, fondée par les auteurs, est un laboratoire à ciel ouvert situé en Bourgogne. Créé en 2010, ce jardin expérimental est le plus ancien jardin-forêt ouvert au public en France, abritant plus de 1 000 espèces alimentaires et plusieurs milliers de taxons testés. Il sert de modèle pour la conception de forêts comestibles, qu’il s’agisse de petites surfaces avec une canopée basse ou de grandes surfaces en agroforesterie imitant un faciès.

« La Forêt gourmande » est un ouvrage de référence pour toute personne souhaitant s’engager dans la création d’une forêt comestible, offrant des conseils pratiques, des exemples concrets et une riche palette de plantes adaptées aux différents contextes et climats.

Fabrice DESJOURS

Développeur en écosystèmes comestibles, auteur, conférencier et créateur de La Forêt Gourmande, plus vieux jardin-forêt de France ouvert aux médias et au public. Interlocuteur de grandes instances scientifiques, Fabrice Desjours a suivi depuis 2010 des centaines de projets de reforestation nourricière et est considéré comme un spécialiste.

www.foretgourmande.fr/

Aurélie GUENIFFEY

Paysagiste conceptrice de jardins-forêts, Aurélie Gueniffey est diplômée de l’École nationale supérieure de Paysage de Versailles et lauréate du festival des jardins de Chamont-sur-Loire « Jardins Extraordinaires, Jardins de Collection ». Elle conçoit des projets de forêt gourmande à travers toute la France pour des entreprises, des collectivités, des institutions.

www.aureliegueniffey.com/