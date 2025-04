Les 400 plantes que vous ne verrez pas dans le jardin de votre voisin, d’Aurélien Davroux – Éditions Ulmer, 10 avril 2025 – 256 pages – 200 photos

Soyons honnêtes : qui n’a jamais cloné, parfois inconsciemment, le jardin de son voisin ?! Une lavande par ici, un hortensia par là, une haie de lauriers bien taillés en bordure, et hop, on a coché toutes les cases du jardin « qui fonctionne ». C’est joli, oui. C’est fiable, bien sûr. Mais… un peu de piquant, que diable !

C’est là qu’intervient Aurélien Davroux, jardinier passionné et fin connaisseur de toutes ces plantes qu’on ne voit jamais, ou si peu, dans nos jardins hexagonaux. Avec une plume pleine d’entrain, un brin taquine, mais toujours bienveillante, il vous propose dans Les 400 plantes que vous ne verrez pas dans le jardin de votre voisin une bouffée d’air frais horticole, loin des sentiers (trop) battus.

Un guide sans snobisme pour jardiniers curieux

Ce livre, c’est un peu comme un marché de producteurs dans une région reculée : on y découvre des merveilles insoupçonnées, parfois au nom imprononçable (oui, on parle bien de toi, Eryngium pandanifolium), mais toujours avec une vraie envie de partager. Davroux ne vous regarde jamais de haut. Il ne s’agit pas ici de snober les géraniums classiques ou les rosiers bien sages, mais bien d’ouvrir l’horizon, de titiller la curiosité, et surtout, de s’amuser avec les plantes.

Le ton est drôle, léger, pédagogique sans jamais être pompeux. Un vrai compagnon de route pour ceux qui veulent sortir de la routine végétale sans forcément avoir la main verte d’un botaniste.

Un traité de « voisinologie«

Mr Propre, le tailleur compulsif, la généreuse Mme Bouture, le méprisant M. Expert, ou encore Mme Caillou-Labache, l’adepte des jardins goudronnés… le livre offre une petite étude sociologique humoristique et bienveillante d’une douzaine de profils pour apprendre à mieux connaître son gentil voisin.

400 coups de cœur à picorer

La sélection ? Elle est aussi variée qu’astucieuse : des plantes adaptées aux petits espaces, aux grands terrains, au soleil de plomb comme à l’ombre dense, aux sols secs comme aux zones humides. On sent que chaque plante a été choisie avec le cœur – et testée, sans doute, avec les mains pleines de terre.

Votre voisin se contente d’affreux thuyas ! Adoptez le Sciadopitys verticallata, un conifère très graphique. Votre voisin se vante de ses beaux arums ? Montrez-lui vos plantes-cobras Arisaema ringens ! Votre voisin a une serre pleine d’orchidées ? Les vôtres – Valanthe discolor – sont en pleine terre toute l’année ! Votre voisin fait pousser des mauves ? Étonnez-le avec le Callirhoe involucrata ! Votre voisin a planté un tilleul devant sa maison ? Montrez-lui Tilia hentyana, aux feuilles cuivrées.

Le charme d’un jardin se dévoile à travers des coloris étonnants, des textures surprenantes ou encore des parfums insoupçonnés. Votre voisin admire son magnolia rose, plantez votre « Blue Opale« , un magnolia à fleurs bleues ! Votre voisin adore les hortensias boules roses, vus et revus. Il sera jaloux de votre hortensia Magical Revolution, aux couleurs changeantes. Un vieux cerisier à fleurs encombre le trottoir de votre voisin, il regardera avec envie votre cerisier du Tibet « Prunus serrula » au tronc rouge acajou.

Ce n’est pas juste une encyclopédie de plus, c’est une boîte à idées vivante, qui donne envie d’essayer, de rater peut-être, mais surtout de créer un jardin qui vous ressemble, pas un copier-coller de catalogue. Pour chaque plante, une fiche descriptive et une note de 1 (facile) à 4 (expert) indique le niveau de difficulté et l’effet « waouh » chez son voisin !

Bref, Les 400 plantes que vous ne verrez pas dans le jardin de votre voisin, c’est un peu la playlist secrète du jardinier : une mine de pépites, à lire avec un café à la main, un sécateur pas trop loin, et l’envie de surprendre, même un peu. 🌼

Aurélien Davroux est ingénieur horticole, mais avant tout jardinier : il entretient un jardin dans le Pas-de-Calais depuis presque vingt ans, et en a créé un autre en Anjou plus récemment. Il y compose des massifs à la fois esthétiques et demandant peu de soins, où sont rassemblées plus de 2 000 espèces et variétés différentes, le tout sans pesticides ni engrais, et en respectant les sols et les petits habitants du jardin. Il est également un collaborateur régulier du magazine L’Ami des jardins.