La justice dans tous ses états – Comprendre la violence pour mieux vivre ensemble, de Joseph Schneider – Éditions Baudelaire, 5 février 2025 – 252 pages

La justice dans tous ses états explore la complexité de la violence dans la société contemporaine, en décortiquant les mécanismes sous-jacents à travers des cas concrets tirés de l’actualité.

L’auteur s’intéresse à la violence invisible, souvent enracinée dans l’expérience de l’abandon et la recherche d’une sécurité illusoire par l’emprise psychologique. Il souligne que la violence peut émaner de personnes en quête d’amour, incapables d’aimer faute d’avoir été aimées.

L’ouvrage interroge le rôle de la justice, qui se trouve à la croisée des chemins entre punir, soigner et prévenir, en mettant un accent particulier sur les jeunes délinquants. L’auteur relie cette réflexion à des débats parlementaires récents, notamment ceux de 2024, sur des questions éthiques telles que la fin de vie, et comment la dissolution de

l’Assemblée nationale a laissé en suspens la responsabilité des élus. La question de la violence est ainsi posée comme un défi à la fois personnel et collectif, invitant à une compréhension plus profonde pour favoriser le vivre ensemble.

Souvent, nous observons une fragilisation psychologique ou physique dans les moments qui précèdent un acte violent. L’action pédagogique ou éducative peut se trouver entravée, modifiée et même empêchée dans des moments et des situations qui surprennent l’éducateur ou l’enseignant quand un enfant manifeste subitement des mouvements d’agressivité devant des consignes apparemment anodines.

Nous oublions alors que certains déterminants affectifs ou émotionnels influent sans cesse sur ses affects. Certains mécanismes sont à l’œuvre et qu’il nous faut prendre en compte quand ceux-ci échappent à l’enfant : sa sensibilité, sa fragilité, son instabilité, son agressivité s’inscrivent dans son contexte subjectif dont certaines causes pourraient bien lui être étrangères. Il peut s’agir d’une influence immédiate ou plus lointaine dans son histoire personnelle. Derrière tout comportement d’autrui, nous devons nous interroger et conserver une attitude bienveillante avant de juger ou de réagir. Quand nous devenons réactifs, impatients, contrariés, cherchons à connaître les modes de fonctionnement d’autrui.

Cette attitude d’écoute peut éviter une montée de violence chez l’enfant comme chez l’adulte : reconnaissons que le fonctionnement psychique dans l’apparition des étapes successives de la violence semble devoir nous interpeller en nous incitant à entrer en échange avec le sujet, à admettre la complexité de la violence, avant l’apparition du geste agressif. Nous entrons dans la communication non verbale qui n’échappe pas à la problématique de toute entrée en relation.

Ce qui peut échapper à un enfant ne doit pas être sous-estimé par l’adulte qui en a la responsabilité ou qui est relié à lui par des liens affectifs, éducatifs, scolaires. En effet,

dès le plus jeune âge, dès le maternage, des signes de colère d’enfant sont perceptibles dans les relations affectives et peuvent teinter les rapports de réciprocité mère-enfant quand il s’agit de prendre en compte l’irritabilité, les troubles du développement psychomoteur, les degrés d’apprentissage.

2024 a été une année de tumulte et de questionnements éthiques. Dans cet essai percutant, Joseph Schneider nous plonge au cœur des soubresauts sociaux et politiques qui ont ébranlé la France.

De la justice des mineurs à la fin de vie, des faits divers violents à la dissolution de l’Assemblée nationale, chaque page est une invitation à réfléchir sur notre responsabilité dans la construction d’une société plus juste.

Alors que la démocratie semble vaciller, cet ouvrage est un appel urgent à repenser nos lois et notre engagement citoyen face à la violence qui nous entoure.

Joseph Schneider, pupille de l’État devenu instituteur et éducateur spécialisé, a poursuivi une carrière académique couronnée par un doctorat en Sciences de l’éducation et un diplôme en gestion sociale. Il a dirigé des établissements pour jeunes en difficulté et s’est engagé dans des associations luttant contre l’exclusion sociale. Marié et père de trois enfants, sa vie personnelle et professionnelle témoigne de son dévouement à l’éducation et à l’accompagnement social.