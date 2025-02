Les Éclaireurs – Figures de la révolution écologique et sociale, de Youness Bousenna – Editions Widproject / Collection de poche « Petite bibliothèque d’écologie populaire », 16 février 2025 – 136 pages

La révolution écologique et sociale n’est pas née d’hier – elle est aussi ancienne que la société industrielle qu’elle combat. Le livre met en lumière seize personnalités – biologistes, philosophes, anthropologues et activistes – qui, au cours du siècle dernier, ont proposé des perspectives novatrices pour repenser le vivant, l’humain, l’économie, la technique et la société. De Rachel Carson à Maria Mies en passant par Imanishi Kinji et Herbert Marcuse, ces figures méconnues à leur époque, et aujourd’hui encore peu enseignées, sortent de leur ombre pour dessiner notre avenir.

L’ouvrage est structuré en trois parties thématiques :

Résister : Cette section aborde la critique de la société industrielle. Par exemple, Rachel Carson y est présentée pour son combat scientifique contre le silence environnemental, tandis qu’Alexandre Grothendieck est évoqué pour sa quête d’une raison du vivant opposée au scientisme.

Regarder : Ici, l’auteur explore une nouvelle cosmologie écologique. Des penseurs comme Val Plumwood, qui souligne notre appartenance à la chaîne alimentaire, et Lynn Margulis, avec sa théorie des holobiontes, offrent des visions renouvelées des interactions entre les êtres vivants.

Libérer : Cette partie traite des concepts d’insurrection et de révolution. Herbert Marcuse y est présenté pour son appel au refus et à la liberté, tandis que Maria Mies propose une perspective d’autonomie écoféministe.

Ces chroniques, initialement publiées dans le magazine Socialter, visent à sortir de l’ombre des figures souvent méconnues ou peu enseignées, afin d’offrir une boîte à idées pour imaginer le monde de demain.

« Les Éclaireurs » propose une réflexion profonde sur les fondements de la révolution écologique et sociale, en s’appuyant sur les contributions de penseurs qui ont, chacun à leur manière, éclairé des voies pour repenser notre rapport au monde.

Youness Bousenna est journaliste et écrivain. Il collabore avec Le Monde, Télérama, Socialter, Arte et Fracas, couvrant des thématiques liées à l’écologie, la littérature et les religions. Il est l’auteur du roman Les Présences imparfaites (Rivages, 2024), ainsi que de l’essai Albert Camus : l’éternité est ici (Première Partie, 2019).