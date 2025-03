Le manifeste contre la corruption environnementale – L’arc-en-ciel du mensonge, de Shérazade Zaiter – Éditions Erick Bonnier, juin 2024 – 176 pages

La corruption environnementale est un phénomène complexe qui désigne l’ensemble des pratiques illégales ou abusives visant à exploiter les ressources naturelles à des fins personnelles ou économiques, souvent au détriment de l’environnement et des populations locales. Ce type de corruption s’inscrit dans une dynamique où des acteurs publics et privés collaborent, consciemment ou non, pour contourner ou affaiblir les réglementations environnementales. Elle se manifeste sous différentes formes et a des conséquences considérables à l’échelle mondiale.

Des éléphants africains sacrifiés pour leurs défenses en ivoire à la mafia cachée derrière le commerce des déchets italien. Des défenseurs de l’environnement qui défient le statu quo politique à Interpol qui lutte contre la criminalité environnementale. Ce manifeste nous emporte dans une aventure intellectuelle et émotionnelle, où les limites de l’environnement sont mises à l’épreuve et où les mensonges menacent notre humanité.

« Le Manifeste contre la corruption environnementale : L’arc-en-ciel du mensonge » est une œuvre engagée qui explore en profondeur les méandres de la corruption affectant notre environnement. L’auteure, juriste internationale et enseignante à l’université de Limoges, est également membre du Centre Interdisciplinaire de Droit Comparé de l’Environnement et d’Avocats sans Frontières France. Son expertise transparaît tout au long de l’ouvrage, offrant une analyse éclairée des mécanismes de la corruption environnementale. Le livre est structuré en quatre chapitres distincts :​

Les masques de la corruption environnementale : Ce chapitre met en lumière divers cas de corruption, tels que le braconnage des éléphants pour l’ivoire, la déforestation en Amazonie et le scandale du Dieselgate. ​

Les voix de la conscience environnementale : Zaiter rend hommage à des figures emblématiques de la lutte contre la corruption, notamment Chut Wutty, Berta Cáceres et Wangari Maathai. ​

Les conséquences insoupçonnées de la corruption : L’auteure analyse les répercussions sociales, économiques et écologiques de la corruption, soulignant son rôle dans l’instabilité mondiale. ​

Solutions face à la corruption : Ce dernier chapitre propose des pistes pour combattre la corruption environnementale, invitant à une prise de conscience collective.​ ​

La corruption environnementale est l’un des défis majeurs du XXIe siècle, menaçant à la fois les écosystèmes, les droits humains et la stabilité économique et politique des nations. En révélant les dessous de cette corruption et en proposant des solutions concrètes, Shérazade Zaiter joue un rôle clé dans la prise de conscience collective, car elle met en lumière les responsabilités partagées et invite à une action urgente pour rétablir la transparence, la justice et la préservation de notre planète.

La lutte contre la corruption environnementale passe par une mobilisation citoyenne accrue, une gouvernance éthique renforcée et une réforme profonde des modèles économiques actuels. L’avenir de l’humanité en dépend.

Dans un style à la fois incisif et poétique, rendant la lecture accessible tout en abordant des sujets complexes, l’auteure partage également ses réflexions personnelles, ajoutant une dimension humaine à l’analyse. ​

Cet ouvrage est un appel vibrant à l’action contre la corruption qui menace notre planète, offrant des perspectives uniques et des récits poignants sur les défis environnementaux actuels.

Shérazade Zaiter est juriste internationale et enseignante à l’université et à l’École supérieure de Commerce de Limoges. Elle intervient dans des conférences sur le respect des droits humains à l’environnement.

Elle est membre d’Avocats sans Frontières et du Centre International de Droit Comparé de l’Environnement.