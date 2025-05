La nature existe. Par-delà règne machinal et penseurs du vivant, de Michel Blay et Renaud Garcia – Éditions L’échappée, 14 février 2025 – 128 pages

Dans leur ouvrage La nature existe. Par-delà règne machinal et penseurs du vivant, Michel Blay et Renaud Garcia prennent à bras-le-corps une question devenue quasiment taboue dans le champ de l’écologie contemporaine : celle de la nature. Alors que l’idée de « nature » est marginalisée dans les milieux écologistes, ce livre la réhabilite et renoue avec le courant dit « naturien », porté autrefois par des figures comme Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul.

Les auteurs posent un diagnostic lucide et tranché sur l’état de la pensée écologique actuelle. Qui, dans les rangs de la critique autorisée, s’offusque de voir les penseurs du vivant et leurs compagnons postmodernes, disciples de Bruno Latour, Philippe Descola ou Donna Haraway, considérer le concept de nature comme réactionnaire ? Il en résulte pourtant cette incongruité : ils défendent une écologie sans nature. Blay et Garcia dénoncent cette tendance à dissoudre le réel dans un tissu de récits, de constructions sociales et de perspectives « décoloniales » qui, en refusant toute réalité extérieure, rendent impossible toute résistance véritable à la destruction du vivant.

Le livre s’attaque aussi à la mécanique réductionniste des sciences modernes et à leur vision du monde comme un simple « règne machinal ». Contre cette approche désenchantée, les auteurs appellent à réaffirmer l’autonomie du vivant, sa richesse irréductible et son altérité. Ce faisant, ils plaident pour une réappropriation de la nature comme réalité sensible, lieu de limites, mais aussi de liberté et de beauté.

La nature existe n’est pas un essai nostalgique, mais une invitation à renouer avec une écologie ancrée dans le réel, fondée sur une reconnaissance humble et profonde de ce qui nous dépasse. Un texte salutaire pour quiconque refuse de laisser le discours écologique sombrer dans les abstractions technocratiques ou les illusions d’un monde intégralement façonné par l’humain.

Philosophe et historien des sciences, directeur de recherche honoraire au CNRS, Michel Blay est notamment l’auteur à L’échappée de L’Ordre du technique. Comment il s’est imposé, comment en sortir (2023) et de Penser ou cliquer ? Comment ne pas devenir des somnambules (CNRS éditions, 2016), Critique de l’histoire des sciences (CNRS éditions, 2017).

Renaud Garcia enseigne la philosophie au lycée et s’efforce d’appliquer le principe du refus de parvenir. Ses recherches portent sur l’anarchisme, la critique sociale et la décroissance. Il a publié à L’échappée Le Désert de la critique (2021), La Collapsologie ou l’écologie mutilée (2020) et Le Sens des limites (2018).

