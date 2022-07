Parlons climat en 30 questions, de Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou – Edition La Documentation française, mai 2022 – 110 pages

Les bouleversements écologiques sont aujourd’hui inéluctables et le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) publié en août 2021 est formel : chaque région du monde est aujourd’hui touchée par le réchauffement climatique, plus rapidement que prévu et l’activité humaine en est responsable.

Impliquée et engagée par cet état d’urgence, la jeunesse se mobilise au niveau planétaire, s’exprime au travers de mouvements et actions prenant différentes formes, y compris une réflexion sur les choix de parcours professionnels porteurs de sens. De la lucidité, de l’honnêteté, de la responsabilité, du courage sont attendus de celles et ceux qui sont en responsabilité.

Faut-il subir des transformations au gré des crises financières, sanitaires, géopolitiques, de leurs effets en cascade, des action mises en œuvre « le dos au mur » ?

Cet ouvrage permet de comprendre les enjeux cruciaux aujourd’hui de limiter l’ampleur du réchauffement climatique et d’adapter nos sociétés à ces bouleversements. Deux experts répondent de manière claire et synthétique à toutes les questions que l’on se pose sur l’histoire du climat, le cycle de l’eau, les variations dues au changement climatique, les événements extrêmes, l’effet des activités humaines sur le cycle du carbone, etc.

Cette nouvelle édition est indispensable pour comprendre les nouvelles réalités de l’urgence climatique, grâce à une présentation rapide et claire du sujet, 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux, et des réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr pour être au plus prés de leurs préoccupations.

Valérie Masson-Delmotte, diplômée de l’École centrale en physique des fluides et des transferts, est chercheur senior au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) au sein du CEA. Ses travaux de recherches portent entre autres sur le changement climatique, la construction des modèles climatiques en fonction du passé, les archives climatiques dans les cernes d’arbres et les glaces polaires.

Elle est membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et a contribué à la rédaction des 4e et 5e rapports en 2007 et 2013, et depuis 2015 elle est élue co-présidente du groupe de travail du GIEC qui s’intéresse aux bases physiques du climat.

Elle est aussi l’auteure de Climat, le vrai et le faux (Editions Le Pommier 2011).

Christophe Cassou est Climatologue – Chercheur au CNRS à Toulouse, détaché au CERFACS, Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (en 2013). Son expertise porte sur la compréhension de la variabilité climatique et de sa prévisibilité.

Il est l’auteur d’ouvrages de vulgarisation sur le climat, dont Météo et climat : ce n’est pas la même chose (Paris, Editions Le Pommier, 2013)