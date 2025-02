Sociologie de l’environnement – Identifier et comprendre les nombreuses inégalités sociales liées au défi écologique, de Yoann Demoli et René Llored – Editions Armand Colin/Collection U, 30 octobre 2024 – 320 pages

Changement climatique, pollutions et dégradation de la biodiversité sont devenus les plus grandes menaces qui pèsent sur l’humanité, et constituent les défis parmi les plus décisifs que doivent relever les sociétés humaines. Si ces phénomènes impliquent des mécanismes biophysiques et géochimiques, ils sont la conséquence des activités humaines, des modes de production et des modes de consommation des sociétés. Face à ces changements qui interrogent la place de l’homme dans la nature, il est nécessaire de repenser conjointement les relations des hommes entre eux, des hommes aux autres vivants et des hommes aux biens matériels : c’est justement l’enjeu de la sociologie de l’environnement que de proposer des analyses qui permettent d’éclairer l’ensemble de ces relations.

Riche d’une tradition interrogeant la modernité, la sociologie permet de mieux comprendre de nombreuses dimensions des problèmes environnementaux dans des sociétés où le partage des fruits de la croissance fait place au partage du fardeau écologique : qu’ont à nous dire à leur sujet les sociologues classiques et contemporains ? Comment les problèmes environnementaux se constituent-ils en enjeux sociaux ? S’il n’y a qu’une terre, les sociologues ont montré que tous les hommes ne sont pas égaux face aux enjeux écologiques, dans la mesure où les inégalités face à l’environnement sont multiples, redoublant les autres formes d’inégalités sociales. La sociologie de l’environnement pose enfin des enjeux proprement politiques : forte de sa connaissance des mouvements sociaux, la sociologie éclaire tant les processus de mise à l’agenda des problèmes environnements que la construction et les effets de l’action publique environnementale.

Le livre est structuré en plusieurs chapitres, chacun abordant une facette spécifique de la sociologie environnementale :

Genèse des problèmes environnementaux en tant que questions sociologiques : Les auteurs retracent l’évolution de la perception des enjeux environnementaux, montrant comment ils sont devenus des sujets d’étude sociologique.

Fondements de la sociologie de l’environnement : Ce chapitre explore les bases théoriques et méthodologiques de la discipline, en s’appuyant sur les travaux de sociologues classiques et contemporains.

Analyse des problèmes environnementaux à la lumière des théories sociologiques classiques : Les auteurs appliquent les concepts de sociologues tels que Durkheim, Weber ou Marx pour comprendre les enjeux écologiques actuels.

Inégalités sociales face à l’environnement : Ce segment met en évidence les disparités dans l’exposition aux risques environnementaux et l’accès aux ressources naturelles, soulignant que les défis écologiques exacerbent souvent les inégalités sociales existantes.

Rôle des mouvements sociaux et des partis politiques : Les auteurs examinent comment les acteurs collectifs influencent l’agenda environnemental et participent à la formulation des politiques publiques.

Sociologie politique de l’environnement : Ce dernier chapitre analyse les processus de mise à l’agenda des problèmes environnementaux, les acteurs impliqués et les instruments utilisés pour les aborder.

L’ouvrage souligne également que les inégalités environnementales se superposent souvent à d’autres formes d’inégalités sociales, rendant certains groupes plus vulnérables aux dégradations écologiques. En mobilisant une riche tradition sociologique, Demoli et Llored offrent une compréhension approfondie des dimensions sociales des problèmes environnementaux et des réponses politiques qui leur sont apportées.

« Sociologie de l’environnement » constitue une contribution significative à la compréhension des interactions entre société et environnement, en mettant en lumière les dynamiques sociales sous-jacentes aux défis écologiques actuels. Un livre de référence.

Yoann Demoli est maître de conférences en sociologie à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et chercheur au laboratoire Printemps. Spécialiste de méthodes quantitatives en sciences sociales, il étudie notamment les différentes formes de mobilité dans la France contemporaine. Il est également le coauteur de Sociologie de la magistrature (Armand Colin, 2023) et de La conversation écologique des Français (PUF, 2023)

René Llored est agrégé de sciences sociales et Professeur en khâgne Lettres et sciences sociales (lycée Carnot, Dijon) et enseignant à l’Université de Bourgogne. Il est également l’auteur de Bourdieu. Une revolucion sociologica para el siglo XXI (Silla Vacia, 2021) et de Sociologie. Théories et analyses (Ellipses, 2023).