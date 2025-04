Orages sur le climat, de Serge Zaka – Éditions Harper Collins, 5 mars 2025 – 300 pages

Le 8 avril 2021, un tweet inattendu déclenche une onde de choc. Un inconnu prévoit, avant tout le monde, une vague de gel dévastatrice et alerte sur les pertes de rendement spectaculaires que ce phénomène entraînera pour les agriculteurs. Non pas à cause du gel lui-même, mais en raison du « faux printemps » qui a régné sur le territoire français les semaines précédentes. Ce « faux printemps », trop doux, a fait bourgeonner prématurément les cultures, les rendant vulnérables au retour du froid. Quelques jours plus tard, les faits lui donnent raison.

Cet homme, c’est Serge Zaka, pionnier de l’agroclimatologie en France.

Dans Orages sur le climat, Serge Zaka revient sur cet épisode marquant et bien d’autres, en retraçant le fil de son parcours singulier. De son enfance au Liban jusqu’à son engagement en France pour défendre une agriculture résiliente face au changement climatique, il livre un témoignage personnel, passionné et engagé.

Un itinéraire hors norme, entre science et terrain : Formé à l’agronomie, Serge Zaka est aussi un passionné d’orages et de phénomènes extrêmes. Cette double sensibilité — scientifique et sensible — irrigue tout le livre. Il ne se contente pas d’analyser des données, il les vit. Il arpente les champs, observe les nuages, dialogue avec les agriculteurs. Et c’est précisément cette approche hybride qui fait la force de son propos : il allie rigueur scientifique et ancrage concret dans les réalités du terrain.

Le livre est à la fois un récit autobiographique, une initiation à l’agroclimatologie et un appel à l’action. Serge Zaka y décrypte avec pédagogie les impacts du dérèglement climatique sur les cultures, la production alimentaire et les paysages agricoles. Il montre comment les cycles des saisons sont perturbés, comment les extrêmes (gel, sécheresse, grêle) deviennent la norme, et comment les savoirs agricoles doivent s’adapter à un monde en mutation rapide.

Mais le livre ne se veut pas alarmiste ; il propose des pistes, explore des solutions, met en lumière des initiatives d’adaptation déjà à l’œuvre. Zaka défend une vision lucide mais constructive, fondée sur la science, la coopération et l’innovation.

Un rôle clé dans le débat public : Devenu une figure de plus en plus écoutée dans les médias et les milieux agricoles, Serge Zaka occupe une place particulière dans le débat climatique : celle du scientifique-passeur, capable de vulgariser des phénomènes complexes sans les trahir, et de traduire les inquiétudes des agriculteurs en signaux d’alerte pour la société tout entière. Son livre donne voix à ceux qui sont en première ligne : les producteurs, les vignerons, les éleveurs, confrontés chaque jour à une météo devenue imprévisible.

C’est un ouvrage éclairant, à la croisée de l’intime, du scientifique et du politique. Il donne à comprendre les bouleversements en cours, sans céder ni au catastrophisme ni à la résignation. Une lecture essentielle pour quiconque s’intéresse à l’avenir de notre agriculture, et plus largement, à la manière dont nos sociétés peuvent affronter la tempête climatique qui gronde déjà.

Né au Liban et passionné par les phénomènes météorologiques depuis l’âge de huit ans, Serge Zaka est un pionnier de l’agroclimatologie en France. Photographe et chasseur d’orages, il a rejoint la communauté Infoclimat à 14 ans, avant de devenir ingénieur agronome à Agrosup’Dijon, puis docteur en agroclimatologie à l’INRAE de Lusignan à seulement 26 ans. Aujourd’hui chercheur et modélisateur scientifique, il explore les interactions complexes entre le climat et l’agriculture.

Depuis 2003, il sillonne la France pour documenter et immortaliser les évènements climatiques les plus spectaculaires. Sa quête de compréhension et sa rigueur scientifique ont fait de lui une figure incontournable des débats sur l’impact du changement climatique, en France et au-delà.