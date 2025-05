Le chaos climatique n’est pas une fatalité, de Jean-François Rial et Matthieu Belloir – Préface de François Gemenne – Éditions l’Archipel, 13 février 2025 – 160 pages

Les auteurs proposent une approche pragmatique et optimiste face aux défis du changement climatique. Préfacé par François Gemenne, co-auteur du 6e rapport du GIEC, cet essai de 160 pages s’adresse à un large public, des décideurs aux citoyens engagés.

Ils partent du constat que les objectifs climatiques actuels, bien que nécessaires, sont souvent perçus comme irréalistes en raison du rythme rapide des changements qu’ils impliquent. Ils proposent donc une stratégie visant à « acheter du temps » pour permettre une transition écologique plus réaliste. Cette stratégie repose sur trois axes principaux :

Reforestation massive : Planter 180 milliards d’arbres en dix ans, soit 18 milliards par an, pour capter 150 gigatonnes de CO₂. Cette initiative permettrait de réduire d’un tiers l’effort nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, offrant ainsi un délai supplémentaire pour mettre en place des solutions durables.

Agriculture bio-intensive : Promouvoir une agriculture maraîchère biologique intensive, inspirée des travaux de Jean-Martin Fortier, pour améliorer la productivité tout en respectant l’environnement.

Réduction des émissions de l’aviation : Mettre en œuvre des mesures concrètes pour diminuer l’empreinte carbone du secteur aérien, notamment en développant des carburants durables et en optimisant les opérations.

L’ouvrage propose donc des solutions concrètes et réalisables, évitant les discours alarmistes ou utopiques. Ses points forts :

Approche holistique : Les auteurs intègrent des considérations économiques, sociales et environnementales, offrant une vision globale des enjeux climatiques.

Engagement personnel : Jean-François Rial, en tant que PDG de Voyageurs du Monde, met en pratique les idées défendues dans le livre au sein de son entreprise, notamment en soutenant des projets de reforestation.

Néanmoins, certains passages du livre présentent des chiffres et des équations qui peuvent être difficiles à comprendre pour les non-initiés et le fait que Jean-François Rial soit impliqué dans des projets liés à la reforestation et à l’agriculture bio-intensive pourrait soulever des questions sur l’objectivité de certaines propositions.

Le chaos climatique n’est pas une fatalité est un essai accessible et stimulant qui propose des solutions concrètes pour faire face au changement climatique. En mettant l’accent sur des actions réalisables et en évitant les discours culpabilisants, les auteurs offrent une perspective encourageante pour les citoyens et les décideurs. Une lecture recommandée pour quiconque cherche à comprendre les enjeux climatiques actuels et les moyens d’y répondre efficacement.

P-DG du groupe Voyageurs du monde et président du Refettorio Paris (restaurant solidaire destiné aux sans-abris et aux réfugiés), Jean-François Rial s’est lancé avec son fils dans un projet d’agriculture bio intensive, La Ferme du Perche.

Docteur en communication, diplômé en droit social et médiateur inter-entreprises, Matthieu Belloir dirige actuellement Conciliances, un cabinet de conseil en RSE et communication. Il a été directeur de la RSE du groupe Orange.