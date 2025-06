Le grand guide de la météo et du climat – Le temps et le climat – Les phénomènes atmosphériques – Les cycles météorologiques – Le changement climatique, sous la direction d’Olivier Nouaillas – Préface de Jean-Louis Etienne – Éditions Glénat, mai 2025 – 241 pages

Le Grand Guide de la météo et du climat, est une œuvre collective dirigée par Olivier Nouaillas, avec une préface de l’explorateur polaire Jean-Louis Étienne. Ce guide a été conçu pour permettre au lecteur de mieux appréhender les multiples enjeux liés aux phénomènes météorologiques et au changement climatique.

Ce guide, richement illustré et accessible, propose une exploration approfondie des mécanismes météorologiques et climatiques. Il s’appuie sur les recherches scientifiques les plus récentes pour expliquer les rouages complexes de la météo terrestre, alimentée par les échanges entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Les circulations aériennes et les courants océaniques, influençant le climat de la Terre, sont également détaillés.

L’ouvrage aborde également les manifestations concrètes du changement climatique : réchauffement des océans, fonte des glaciers, cyclones tropicaux, sécheresses, mégafeux, etc. Le bilan climatique est certes inquiétant, mais l’épilogue d’Olivier Nouaillas oriente vers des solutions pour tenter de préserver au maximum la biodiversité de la planète et assurer un avenir vivable.

Il se distingue par sa capacité à rendre accessibles des concepts scientifiques complexes, grâce à une présentation claire et des illustrations pertinentes. Il offre une vision globale des phénomènes météorologiques et climatiques, tout en mettant en lumière les enjeux actuels liés au changement climatique.

L’ouvrage ne se contente pas de dresser un constat alarmant ; il propose également des pistes de réflexion et d’action pour préserver notre environnement. En cela, il constitue un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent comprendre les défis climatiques et s’engager dans la transition écologique.