Aphorismes bohêmes, d’Ayerdhal – Edition Au diable vauvert, 15 octobre 2020 – 96 pages

Préfacés par Patrick Dewdney, ces aphorismes politiques extraits du premier roman d’Ayerdhal posent les fondements d’une pensée écologique et libertaire, plus féconde que jamais.

La meilleure des stratégies est celle qui n’a pas d’objectif.

Bougez vers la néguentropie, illimitez-vous.

La meilleure des stratégies est l’individu. Choisissez ceux qui ne

seront pas des pions, ceux qui ne sont que libre arbitre. Ne les

dirigez pas, ne les organisez pas, ne gérez pas.

L’individu est le chaos. Préparez-vous à vous synchroniser sur

lui. Permettez-lui de bouger avec ou sans vous. Ne laissez personne

Attendre quoi que ce soit de vous. N’attendez rien de personne.Le chaos n’est pas une stratégie. Ne confondez pas le chaos avec

le désordre : le désordre est une expression de l’entropie, l’entropie

est finie. Défiez l’univers, merde !

La Bohême et l’Ivraie, premier roman, d’Ayerdhal n’est pas seulement un très grand space-opera et une réflexion sur la place de l’individu et le rôle de l’art dans la société, il jette aussi la base d’une pensée critique politique qui fait l’éloge de la liberté par le contre-pouvoir et les contre-cultures. Le mouvement politique de la Bohême est une stupéfiante anticipation des mouvements et idées politiques qui agitent aujourd’hui la pensée radicale.

Extraits de l’ouverture des chapitres de La Bohême et l’Ivraie, rassemblés ici, les Aphorismes bohêmes composent un florilège d’une puissance et d’une actualité stupéfiante, une pensée politique vivante et toujours fertile pour penser l’humanité.

Né en 1959 près de Lyon, étoile de la SF française, auteur de plus de vingt romans, Ayerdhal a obtenu de 1990 à 2015 tous les grands prix de l’Imaginaire francophone et a reçu le prix Cyrano pour l’ensemble de son œuvre en 2011.

Grand artisan du renouveau de la science-fiction française, Ayerdhal est l’auteur de plus de vingt romans et trente nouvelles.

Il s’est éteint le 27 octobre 2015, plein de projets…

