Pour une écologie du 99 % – 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme, de Frédéric Legault, Arnaud Theurillat-Cloutier et Alain Savard – Illustrations de Clément de Gaulejac – Editions écosociété, 14 octobre 2021 – 296 pages

Voici un livre corrosif et nécessaire pour déboulonner les vingt mythes les plus courants sur la crise écologique et proposer des solutions.

« Tout va bien aller : les technologies vont nous sauver ! Le problème, c’est la surpopulation ! La surconsommation ! La Chine pollue bien plus que nous ! Le marché du carbone, ça marche ! » … Voilà des lieux communs que nous entendons souvent sur la crise écologique. Ni totalement faux ni irrationnels, ces mythes sont néanmoins dangereux, car ils nous entraînent sur de fausses pistes. Il est temps d’identifier les véritables pollueurs et les faux alliés pour enfin opérer un virage écologique vital.

Cours d’autodéfense sur l’économie et l’écologie, ce dialogue à partir de vingt grands mythes renverse les lieux communs. Vous y apprendrez pourquoi dénoncer la surproduction et non la surconsommation ou pourquoi une économie capitaliste fondée sur les énergies renouvelables est irréaliste. Vous apprendrez aussi à mieux connaître les intérêts et stratégies de l’industrie fossile, à organiser notre économie autrement et à bâtir un mouvement écologiste populaire.

Antidote à l’apathie, mine d’or d’arguments pour tous vos débats, Pour une écologie du 99% donne à la fois les clés pour comprendre les origines de cette crise et l’impulsion nécessaire pour nous pousser à l’action. Le temps presse, nous n’avons pas le luxe de nous perdre sur de fausses pistes.

Les 20 mythes déboulonnés :

Mythe 1 : Le problème, c’est la surconsommation !

Mythe 2 : Le problème, c’est la surpopulation !

Mythe 3 : Tout va bien aller, les nouvelles technologies vont nous sauver !

Mythe 4 : Le problème, c’est la religion de la croissance infinie !

Mythe 5 : Le problème, c’est pas nous, c’est la Chine !

Mythe 6 : Il ne s’agit pas de visions politiques, mais de science

Mythe 7 : Nous sommes tous dans le même bateau

Mythe 8 : Rien n’empêche le capitalisme de devenir vert !

Mythe 9 : Il suffit d’opérer une transition énergétique !

Mythe 10 : Le marché du carbone, ça marche !

Mythe 11 : On ne peut pas sortir du capitalisme, car la nature humaine est égoïste

Mythe 12 : Planifier l’économie, c’est s’exposer à un retour à l’URSS

Mythe 13 : Mais le marché, c’est la liberté !

Mythe 14 : De toute manière, il n’y a pas d’alternative au capitalisme

Mythe 15 : La démocratie, c’est trop lent. L’urgence climatique ne peut pas attendre !

Mythe 16 : Il n’y a plus rien à faire, c’est l’effondrement !

Mythe 17 : Le problème, c’est que les gens sont devenus trop individualistes

Mythe 18 : La seule manière de mobiliser les gens, c’est d’avoir des leaders charismatiques

Mythe 19 : Il suffit d’élire un parti écologiste !

Mythe 20 : Il faut s’organiser par les médias sociaux !

Frédéric Legault enseigne la sociologie au Lycée Ahuntsic. Il complète une thèse sur l’économie post-capitaliste et s’implique dans le mouvement écologique québécois.

Alain Savard est conseiller syndical, docteur en sciences politiques (Université York, Toronto).

Arnaud Theurillat-Cloutier est enseignant de philosophie, doctorant en sociologie et auteur de Printemps de force (Lux éditeur, 2017, Prix du livre politique de l’Assemblée nationale du Québec).