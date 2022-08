La dette, une solution face à la crise planétaire ? de Dorian Simon et Michael Vincent – Editions de l’Aube – Fondation Jean Jaurès, 25 août 2022

Après la crise liée au Covid-19, on nous promettait que rien ne serait comme avant. Or sur la question de la dette et de la dépense publique, les débats sont rapidement revenus au même point, opposant les tenants de la rigueur budgétaire aux partisans de l’annulation d’une partie de la dette publique. C’est oublier que les créances des pays les plus développés sont des instruments non seulement très populaires, mais indispensables au fonctionnement des marchés.

Ce sont ces rouages de la « plomberie » monétaire que cet essai percutant propose d’explorer, afin de dépasser le seul sujet de la soutenabilité de la dette pour mieux éclairer celle qui mériterait notre attention : la création d’un monde en phase avec le vivant et les limites planétaires.

Table des matières :

Tous égaux devant la monnaie ?

La valeur de l’argent : un peu d’histoire

Le dollar : pour le monde, une monnaie commune ; pour les États-Unis, un problème naissant

Un péché originel ?

La mutation du système post-2008

Les réformes structurelles

Que fait la banque centrale, responsable de la politique monétaire, dans tout ça ?

Dorian Simon est un étudiant curieux, passionné des connaissances économiques et financières. Observateur des dynamiques monétaires, il est spécialiste des marchés interbancaires et des taux d’intérêt.

Michael Vincent est économiste, spécialisé dans la finance et le milieu bancaire. Après des débuts à la City de Londres, qu’il raconte dans l’essai Le banquier et le citoyen (Fondation Jean-Jaurès, 2019), Michael Vincent travaille sur les questions de stabilité financière, enseigne les crises et la régulation financière à la Sorbonne, et s’engage pour les réformes économiques nécessaires à la transition écologique et solidaire avec l’ONG Greentervention et en tant qu’expert de la Fondation Jean-Jaurès.