Les esclaves de l’anthropocène – Petrodollar, intérêts financiers, manipulation de masse, de Nicolas Teterel – Editions Yves Michel, 3 juin 2020 – 324 Pages

Nicolas Teterel défend la thèse selon laquelle notre système de création monétaire par la dette assortie d’intérêts nous oblige mathématiquement à générer de nouvelles dettes plus grandes que les précédentes.

Ce livre met en lumière la manipulation médiatique, la géopolitique, l’endettement, le système monétaire, le changement climatique et les limites de la croissance. Il parle d’un système civilisationnel à la dérive qui ne va pas tarder à imploser si nous ne mettons pas fin à l’esclavage par la dette et ses conséquences : la quête de production et de croissance infinie.

L’auteur avance que les politiques ne sont plus que l’émanation de banques et de multinationales qui espionnent et manipulent les masses. Il alerte sur le réchauffement climatique et l’extinction de masse que l’empire étasunien ignore royalement, obsédé qu’il est par la Chine et le besoin vital de protéger le pétrodollar, quoi qu’il en coûte.

Dans un style simple et direct, Nicolas Teterel lève le voile sur l’arnaque de la création monétaire et décortique le fonctionnement de notre système. Il dévoile sa recette pour effacer la dette. Il préconise aussi d’abandonner le dollar ainsi que l’indice de richesse PIB, pour ne plus être les esclaves de notre temps.

Aujourd’hui, les gens savent le prix de tout et ne connaissent la valeur de rien »

Oscar Wilde

Nicolas Teterel vit à Prague et à Paris. Il est présent sur les réseaux sociaux et membre du mouvement Extinction-Rebellion. Grand voyageur, il change régulièrement de pays et de continent pour prendre le pouls de la planète. Longtemps journaliste économique, il raconte aujourd’hui ce qu’il a découvert à force de commenter l’absurdité du gaspillage ostentatoire sur fond d’endettement esclavagiste et de catastrophe climatique.