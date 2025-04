En attendant les vautours – Dans les coulisses du film Vivant parmi les vivants, de Sylvère Petit – Préface de Vinciane Despret – Postface de Baptiste Morizot – Éditions Actes sud / Collection Mondes sauvages, 2 avril 2025 – 160 pages

À l’heure des crises environnementales et de la séparation grandissante entre les humains et le reste du vivant, Sylvère Petit met en scène des penseurs avant-gardistes qui inversent la perspective et osent poser de nouvelles questions. L’ouvrage relate l’expérience de l’auteure lors du tournage de son documentaire « Vivant parmi les vivants« , dans la réserve du Villaret au cœur du causse Méjean. Ce film, considéré comme le premier documentaire interespèces au cinéma, réunit des philosophes tels que Vinciane Despret et Baptiste Morizot, aux côtés d’animaux comme Alba, une chienne Labrador, et Stipa, une jument de Przewalski. ​

Sylvère Petit partage son immersion de sept jours dans un affût exigu, attendant que des vautours descendent sur la carcasse d’une jument pour filmer une scène cruciale de son documentaire. Ce récit introspectif mêle humour et réflexions philosophiques, s’inspirant des pensées de Vinciane Despret et de Baptiste Morizot, tout en abordant des aspects très concrets liés à l’attente, au vide, au froid et à la faim. ​

Pour réaliser son film, il a mis en place un protocole unique au monde : il a filmé les deux philosophes à hauteur d’animal et comme s’ils étaient des animaux sauvages. Ce sont les coulisses de ce tournage hors norme que ce livre raconte, entre philosophie du vivant et affres de l’attente indéfiniment prolongée.

« En attendant les vautours » offre une perspective unique sur la réalisation d’un documentaire interespèces, mettant en lumière les défis physiques et psychologiques auxquels le réalisateur est confronté. Le récit introspectif de Sylvère Petit, enrichi par les philosophies de Despret et Morizot, invite le lecteur à reconsidérer la place de l’humain parmi les autres êtres vivants. L’ouvrage illustre également la patience et la résilience nécessaires pour capturer des moments authentiques de la vie animale, soulignant l’importance de l’humilité et de l’observation dans notre relation avec la nature.​

Le livre offre ainsi un témoignage captivant qui allie récit personnel et réflexion philosophique, à travers une immersion profonde dans les coulisses d’un projet cinématographique ambitieux et novateur.​

==> Diffusion du film « Vivant parmi les vivants » de Sylvère Petit, sur ARTE le 10 avril 2025

Né à Nîmes en 1981, Sylvère Petit photographie nos cohabitants depuis son adolescence et réalise des films et des documentaires pour le cinéma et la télévision depuis 2009. À travers ses films, il cherche à sortir de la dichotomie documentaire animalier / film de fiction entre humains. Cette quête le mène dans des aventures qui questionnent la fabrication même de nos images et de nos récits. Convaincu depuis l’enfance que l’humain est un animal parmi les autres, Sylvère Petit a choisi le cinéma et la photographie comme moyens d’expression pour bousculer nos regards autocentrés. Loin de tout prosélytisme, il nous invite à reconsidérer nos imaginaires et notre propre existence parmi les êtres vivants. Il signe ici à la fois son premier long métrage et son premier livre.