Les sociétés animales – Un regard sociologique, de Florent Kohler – Éditions Armand Colin, 26 mars 2025 – 240 pages

Dans cet ouvrage, Florent Kohler, anthropologue et maître de conférences à l’université de Tours, propose une perspective innovante en envisageant les sociétés animales comme des systèmes sociaux comparables à ceux des humains. Il suggère que des concepts sociologiques et anthropologiques tels que la parenté, l’alliance, la pression normative et les lignes de conduite peuvent être appliqués aux structures sociales animales, réduisant ainsi la distance perçue entre les mondes humain et non humain. ​

Vaches, choucas, éléphants, gorilles, hyènes, orques et babouins sont quelques-unes des sociétés abordées dans l’ouvrage, qui s’appuie sur les méthodes de l’observation participante et de l’anthropomorphisme critique qui consiste à « se mettre dans la peau d’un animal », grâce à la connaissance de son monde perceptif et de ses représentations.

L’ouvrage est structuré en quatre parties principales :​

De l’éthologie à la sociologie animale : la méthode, le cadre et les données : Cette section explore l’anthropomorphisme critique, le cadre conceptuel de la sociologie et de l’anthropologie, ainsi que la zoosémiotique, c’est-à-dire la lecture des signes et des signaux dans le monde animal. ​

Les formes de l’organisation sociale : Kohler y examine les structures familiales, claniques et communautaires chez les animaux, mettant en lumière des parallèles avec les organisations humaines. ​

Lien social et émotions : Cette partie traite des émotions sociales, du conformisme et du formalisme, soulignant l’importance des liens affectifs et des normes comportementales dans les sociétés animales. ​

Les relations interespèces : L’auteur analyse les interactions entre espèces, notamment les techniques de chasse impliquant proies et prédateurs, ainsi que les communautés multi-espèces et le concept de « voisinage ». ​

En s’appuyant sur des exemples issus des mondes humain et animal, Florent Kohler systématise et expose clairement les enjeux d’une approche nouvelle : celle d’une sociologie animale. Un livre nécessaire pour réduire drastiquement l’incommensurabilité supposée de sociétés humaines et non-humaines. Ce livre s’adresse aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent aux êtres partageant notre planète.