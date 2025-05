Le sourire du chimpanzé – Voyage au cœur de la conscience animale, de Benoît Grison – Illustrations d’Arnaud Rafaelian – Éditions Delachaux et Niestlé, 28 mars 2025 – 192 pages

Les animaux possèdent-ils une conscience d’eux-mêmes et d’autrui ? En Occident, se poser une telle question fut longtemps considéré comme une absurdité. Pourtant, ces dernières décennies, les récents développements des neurosciences, de l’éthologie et des sciences cognitives ont levé le tabou de la conscience animale, confirmant les intuitions naturalistes audacieuses de Charles Darwin.

Rehaussé par les illustrations d’Arnaud Rafaelian, Le Sourire du Chimpanzé nous entraîne de l’autre côté du miroir, à la découverte de conduites animales fascinantes, mises en lumière par des scientifiques novateurs. Qu’il s’agisse du jeu chez les crocodiles ou les bourdons, du rire des rats, voire des ruses de l’oiseau-lyre, c’est une nouvelle frontière de la connaissance qui se fait jour, peuplée d’espèces aux comportements conscients inattendus.

De la même façon, l’empathie du bonobo, les aptitudes mathématiques de certaines araignées, ou encore les capacités de mémorisation étonnantes du colibri ramènent Homo sapiens à plus de modestie : la conscience a une histoire évolutive très ancienne, s’enracinant dans l’arbre du vivant !

À travers une synthèse des avancées en neurosciences, éthologie et sciences cognitives, l’auteur remet en question les idées reçues sur l’intelligence et la sensibilité des animaux. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences, nous entraîne ainsi dans un voyage au cœur de la conscience animale. En s’appuyant sur des études récentes, il démontre que de nombreuses espèces manifestent des comportements complexes :

Jeu et ruse : des bourdons qui s’adonnent à des activités ludiques, des oiseaux-lyres capables de tromperie.

Empathie et théorie de l’esprit : des bonobos qui montrent de l’empathie, des corvidés qui anticipent les actions d’autrui.

Utilisation d’outils et automédication : des éléphants qui manipulent des objets, des primates qui se soignent avec des plantes.

Grison aborde la question de la conscience animale en déconstruisant deux biais cognitifs majeurs : le biais de taille : la tendance à sous-estimer les capacités cognitives des animaux de petite taille ; et le biais de dissemblance : la difficulté à reconnaître des formes d’intelligence différentes de la nôtre.

En explorant des concepts tels que la métacognition, la sentience ou la thanatologie animale, l’auteur met en lumière la richesse et la diversité des expériences animales. Il souligne également les implications éthiques de ces découvertes, appelant à une réévaluation de notre rapport aux autres espèces.

L’ouvrage est cependant accessible et stimulant, car il invite à repenser notre vision de l’animalité. En mettant en lumière les capacités cognitives et émotionnelles des animaux, l’auteur nous pousse à une réflexion profonde sur notre place dans le monde vivant et sur les responsabilités qui en découlent.

L’ouvrage est enrichi par les illustrations d’Arnaud Rafaelian, qui apportent une dimension visuelle et humoristique à ces découvertes scientifiques.

À fond la science

Docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences, Benoit Grison est enseignant-chercheur à l’UFR Sciences & Techniques de l’université d’Orléans. Membre du conseil scientifique de la revue Espèces, il a participé à l’écriture de multiples documentaires d’histoire naturelle. Il fait partie du conseil d’orientation et de réflexion du FC3R, groupement d’intérêt scientifique favorisant l’utilisation éthique d’animaux à des fins de recherche.

Graphiste et illustrateur diplômé des écoles nationales Olivier-de-Serres et Estienne, Arnaud Rafaelian travaille au sein d’une agence de création pendant 10 ans avant de s’installer comme indépendant. Il participe, depuis sa création, à la revue d’histoire naturelle Espèces et il illustre de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique.