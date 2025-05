Cabinet de curiosités géographiques, 32 questions qui font le tour du monde, collectif sous la direction de Matthieu Garrigou-Lagrange – Illustrations de Jean Leveugle – Éditions autrement, 14 mai 2025 – 224 pages

Oubliez les guides touristiques qui sentent la sueur et les tongs. Dans Cabinet de curiosités géographiques, vous ne trouverez pas de bons plans restos à Bangkok ni de conseils pour éviter les pickpockets à Barcelone. Non, ici, on fait de la géographie — mais la version cool. La version « quiz de comptoir intellectuel », où chaque question est une invitation à se gratter la tête, à rire un peu, et à se dire : « Mais pourquoi je n’y ai jamais pensé ?! »

Des questions qui piquent la curiosité (et l’orgueil aussi).

Pourquoi les cartes mentent-elles ? Est-ce que les frontières ont un sens (autre que celui de gâcher les roadtrips) ? Peut-on vivre au milieu de nulle part et quand même recevoir Amazon ? La terre peut-elle réellement s’ouvrir sous nos pieds ? Où se trouve le sud ? Peut-on cartographier les nuages ou les émotions ? De quoi la mer Morte est-elle morte ?

Plus historique : les Grecs de l’Antiquité prenaient-ils le temps de regarder le paysage ? Quelle est la plus ancienne carte connue ? Apprentissage de la géographie au Moyen-Âge ? L’Union européenne aurait-elle pu naître 5 siècles plus tôt ?

Plus psy : – Peut-on cartographier nos émotions ?

Plus actuels : – Une inondation peut-elle être une bonne nouvelle ? – Les états peuvent-ils s’acheter des territoires ?

Plus genre: – La géographie est-elle une affaire d’homme ? La ville à t-elle un genre ?

Autant de questions amusantes bien que fort pertinentes…

Trente-deux questions, que vous n’avez jamais pensé à poser, toutes plus savoureuses les unes que les autres, décortiquées par des géographes qui ont le mérite d’aimer leur discipline et de savoir la rendre funky. Pour ce faire, Matthieu Garrigou-Lagrange, journaliste à France Culture, est allé débusquer les meilleurs spécialistes — historiens, géographes, sociologues… – pour chaque sujet. Le résultat : une collection de miscellanées insolites et passionnantes, illustrées avec humour par le talentueux Jean Leveugle.

Cabinet de curiosités… et de bizarreries

Le titre est bien trouvé : on se croirait dans un vieux grenier, où chaque tiroir contient un mystère géographique, une anecdote improbable ou un fait qui vous fera briller en soirée (à condition d’avoir des amis un peu nerds, certes).

C’est un cabinet, donc on fouille, on découvre, on ouvre une boîte et bam, vous voilà en train de comprendre pourquoi le Groenland est géant sur les cartes (spoiler : ce n’est pas parce qu’il a la grosse tête).

Une lecture idéale pour… briller au Trivial Pursuit édition « géographie » sans tricher. Ou encore regarder une carte sans paniquer. Mais aussi réhabiliter la géographie dans votre cœur, loin du traumatisme des capitales à apprendre par cœur.

Ce livre, c’est un peu comme une boussole farfelue : il vous emmène dans des coins du monde — et de votre cerveau — que vous ne soupçonniez même pas. On y apprend en souriant, on y réfléchit sans s’ennuyer, et surtout, on découvre que la géographie, ça peut être aussi drôle que profond. Un cocktail rare.

Bref, un must pour les curieux, les flâneurs de l’esprit, et tous ceux qui se demandent encore pourquoi la Suisse a autant de tunnels.

Journaliste et écrivain, Matthieu Garrigou-Lagrange a produit de nombreuses émissions sur France Culture, parmi lesquelles « La Compagnie des œuvres ». Il a animé « Géographie à la carte » pendant 2 ans, et pour cet ouvrage, il a dirigé une trentaine de spécialistes.

Jean Leveugle, géographe et urbaniste de formation, diplômé de l’école Estienne, est l’auteur des Curiosités cartographiques (Autrement, 2022) et de la BD Geographia (Futuropolis – BNF, 2024).