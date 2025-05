L’heure des prédateurs, de Giuliano da Empoli – Éditions Gallimard / Collection blanche, 3 avril 2025 – 160 pages

Dans L’heure des prédateurs, Giuliano da Empoli, auteur italo-suisse et ancien conseiller politique, propose un essai incisif sur les mutations contemporaines du pouvoir. Publié chez Gallimard, cet ouvrage nous entraîne dans les coulisses de la géopolitique mondiale, de New York à Riyad, en passant par l’ONU et le Ritz-Carlton de Mohammed ben Salmane. L’auteur adopte la perspective d’un « scribe aztèque », utilisant des images plutôt que des concepts pour dépeindre un monde en transition, où l’ancien ordre cède la place à une nouvelle ère dominée par des figures imprévisibles et puissantes.

Da Empoli dresse le portrait de nouveaux « prédateurs » : des autocrates audacieux et des magnats de la tech qui, ensemble, redéfinissent les règles du pouvoir. Il établit une analogie entre ces acteurs contemporains et les conquistadors espagnols du XVIe siècle, soulignant la passivité des démocraties occidentales face à ces forces émergentes. L’auteur met en lumière la manière dont ces figures exploitent le chaos et les technologies avancées, comme l’intelligence artificielle, pour consolider leur emprise, souvent au détriment des institutions démocratiques traditionnelles.

Le style de Da Empoli est salué pour sa clarté et son élégance, mêlant observations personnelles et analyses profondes. Cependant, certaines critiques pointent une tendance à privilégier la forme sur le fond, avec un contenu parfois jugé « léger » malgré la richesse narrative. Néanmoins, l’ouvrage est reconnu pour sa capacité à capturer l’essence d’une époque marquée par l’incertitude et la transformation rapide des structures de pouvoir.

L’ouvrage offre une réflexion percutante sur les dynamiques actuelles du pouvoir, mettant en lumière les défis posés par l’émergence de nouvelles élites technologiques et politiques. À travers une narration captivante et des analyses incisives, Giuliano da Empoli invite le lecteur à contempler les implications profondes de ces changements pour l’avenir des sociétés démocratiques.

