Dis, c’est quoi le changement climatique ?, d’Olivier et Davio West – Editions Delachaux et Niestlé Jeunesse, mai 2021 – A partir de 6 ans

Qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre et d’où vient-il ? Quelle influence a le soleil sur le climat ? Quelles sont les conséquences de l’agriculture intensive et de l’enfouissement des déchets ? Quel rôle jouent les arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

Le changement climatique est au cœur de l’actualité et interroge de plus en plus les enfants. Cet ouvrage explique simplement aux plus petits les concepts des grands, car il n’est jamais trop tôt pour comprendre et agir.

Cet ouvrage aborde les notions de climat, de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique, avec ses causes et ses conséquences, de manière à la fois complète et compréhensible pour les plus petits.

De nombreux schémas et illustrations accompagnent ce texte très bien vulgarisé, qui équilibre parfaitement l’utilisation d’un vocabulaire technique (climat, pergélisol, dioxyde de carbone, agriculture intensive, etc) et des explications compréhensibles pour les enfants. Un glossaire reprend également les notions les plus complexes et les définit simplement.

David et Oliver West sont des éditeurs britanniques. Ils conçoivent des livres illustrés pour enfants depuis plus de 35 ans.