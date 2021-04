Poulorama : Encyclopédie des poules, de Barbara Sandri, Francesco Giubbilini et Camilla Pintonato – Editions Actes Sud Junior, mars 2021 – A partir de 6/8 ans.

Les poules peuvent-elles avoir des plumes aux pattes ? Quel bruit fait une poule quand elle se sent en danger ? Qu’est-ce qui différencie une poule d’un coq ? Où se cachent les oreilles des poules ? Comment une poule fabrique-t-elle les oeufs ? Un oeuf contient-il forcément un poussin ? Les poules savent-elles voler ?

Un documentaire surprenant, coloré et foisonnant d’informations sur l’anatomie, la reproduction, les modes de vie et de communication des gallinacées. Des œufs et des plumes de toutes les couleurs, des poules de toutes les tailles : on trouve dans cet ouvrage tout ce qu’il faut pour devenir des experts !

Grâce à cette encyclopédie richement illustrée, les enfants apprendront tout ce qu’il y a à savoir sur nos gallinacés préférés !