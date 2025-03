Le soulèvement du pacifique, d’Enzo Lesourt – Éditions Wildproject / Collection « Littératures », mars 2025 – 224 pages

Les éditions Wildproject propose un roman politique acéré qui se lit comme un thriller, par un conseiller politique qui sort de l’ombre. Le cinquième titre de leur nouvelle collection “Littératures”.

Décembre 2021. Dans une zone Pacifique sous haute tension, la Kanaky Nouvelle-Calédonie retourne aux urnes pour un vote décisif sur son indépendance.

Dans ce roman de politique-fiction, Enzo Lesourt réécrit l’Histoire et corrige le réel : le Oui l’emporte.

Au plus près du président Macron et de Louis Mapou, le président indépendantiste du gouvernement local, ce roman ultra-­réaliste met en scène l’affrontement entre deux hommes, deux imaginaires du pouvoir, dans un corps-à-corps à 20 000 km de distance.

Entre un pouvoir impérial hors-sol et une politique enracinée, tissée de plusieurs univers, qui est dans l’impasse ? Et où sont les vaincus ?

Quatre questions à Enzo Lesourt

Quelle est la genèse de ce livre ?

Enzo Lesourt : Ce livre s’est imposé à moi, en réponse à un choc émotionnel. En 2022, j’ai passé plusieurs mois à parcourir la Kanaky-Nouvelle-Calédonie (KNC), juste après que la France eut torpillé le dernier référendum sur l’indépendance. J’ai vu un peuple abattu, écœuré par cette trahison : en quelques semaines, la France a réussi à gâcher deux décennies d’espoir et d’intelligence diplomatique.

Outre le choc des Océaniens, j’ai vu une France qui se sentait intouchable, prête à tricher en toute impunité pour garder un pied dans le Pacifique. J’ai ressenti l’urgence d’écrire avec mon expérience et mon énergie, peut-être pour signifier à la raison d’État que, non, sa victoire n’est pas totale et que, non, elle n’est pas aussi intouchable qu’elle le croit.

Quelles filiations littéraires revendiquez-vous ?

EL : Travailler les plaidoiries de l’avocat anti-colonial Jacques Vergès a occupé une partie de ma jeunesse. Il tend à notre République un miroir complexe qui gagne à être considéré au moment où la France se cherche une vocation pour le 21e siècle. Le travail d’Éric Vuillard m’inspire énormément, son goût pour ce qui perdure à travers l’histoire, les émotions qu’il arrive à transmettre en aussi peu de mots, son épure me fascine. Marc Dugain, par sa finesse psychologique et sa connaissance des mécanismes de l’emprise et du pouvoir, m’a aussi accompagné, au plus près de l’univers dans lequel j’ai évolué pendant une décennie.

Comment est-on à la fois homme de lettres et conseiller politique ?

EL : Pendant une décennie, comme conseiller spécial, j’ai bâti des stratégies et des campagnes politiques dont l’horizon était : prendre le pouvoir sans jamais être pris par

lui. J’ai vu les moments de bascule, et les ravages de la toute-puissance, cette drogue dure qui ronge lentement nos vieux pays. Se croire intouchable permet tout, former et déformer le réel à sa guise, s’affranchir de la vérité, de la parole donnée ou de la morale. C’est ce que la France a fait en KNC en 2021 comme tout au long de son histoire coloniale, sur l’île et ailleurs.

Devenir écrivain est une libération. Quand j’écris un roman, mon narratif ne sert plus les pouvoirs, au contraire : face au rouleau compresseur des propagandes, la littérature donne la liberté de faire trébucher les empires, de dévoiler leurs failles et leurs artifices… elle ramène les « intouchables » à la portée du commun des mortels.

Le roman rend compte de l’intérieur du point de vue impérial, presque sans jugement. L’océan Pacifique devient le nouvel épicentre du monde, bordé par tous les empires de la planète. Les projecteurs de l’Histoire sont en train de se détourner de l’Atlantique Nord : c’est tout l’enjeu du moment que nous vivons.

Dans ce nouveau théâtre, une tragédie est en cours : d’un côté, la France prête au pire pour rester une nation mondiale, pour ne pas sortir de l’Histoire. De l’autre, les Océaniens, dans leur diversité, se lèvent pour y entrer pleinement, et enfin écrire leur propre partition. Ce corps à corps à 20 000 km de distance remue au plus profond les

consciences nationales, les rêves et les angoisses collectives, que l’Accord de Nouméa avait réussi à faire cheminer ensemble un moment… J’ai essayé de présenter l’intimité

politique des deux côtés de cette tension. Dans ce tome 1, les dates et les chiffres sont exacts, les personnages sont dans leur « vrai » rôle et progressivement je fais bifurquer le réel, avec notamment des personnages féminins de plus en plus présents.

Enzo Lesourt, Enzo Lesourt est né en 1987. Diplômé de Science Po et docteur en philosophie, il a travaillé 10 ans en cabinet politique. Il a séjourné plusieurs mois en Kanaky-Nouvelle-Calédonie en 2022. Le Soulèvement du Pacifique est son premier roman.



