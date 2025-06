La fille du grand hiver, d’Isabelle Autissier – Éditions Paulsen, 7 mai 2025 – 192 pages

Isabelle Autissier nous livre ici un récit poignant qui retrace la vie d’Arnarulunguaq, une Inuite groenlandaise méconnue ayant participé à la cinquième expédition Thulé aux côtés de l’explorateur danois Knud Rasmussen en 1921 et qui, éprise de liberté, fut la première Inuite à porter un regard d’anthropologue sur les habitants de l’Arctique.

Le récit s’ouvre sur une scène bouleversante : à l’âge de sept ans, Arnarulunguaq échappe de justesse à une tentative d’infanticide motivée par la famine, grâce à l’intervention de son frère. Cet événement marque le début d’une vie de résilience et de détermination. Défiant les normes de son époque, elle apprend à chasser et à conduire des traîneaux, des activités traditionnellement réservées aux hommes dans la société inuite. Sa rencontre avec Knud Rasmussen lui offre l’opportunité de participer à une expédition ethnographique majeure.

Dès les premières pages, le lecteur est frappé par la violence du quotidien : à sept ans, Arnarulunguaq échappe de peu à la mort, alors que la faim pousse sa famille au désespoir. Sauvée in extremis par son frère, elle apprend très tôt que survivre dans les immensités glacées du Groenland est un combat de chaque instant. Le froid mordant, les ressources rares, les règles strictes de sa communauté : tout semble se liguer contre elle. Et pourtant, elle avance, portée par une force intérieure inouïe.

En 1921, défiant les conventions et les attentes de son époque, elle ose l’impensable : partir en traîneau à chiens à travers le Grand Nord, au cœur d’un territoire où l’homme lutte en permanence contre la nature, à la rencontre des peuples d’au-delà de la mer. Elle devient alors la seule femme à participer à la mythique cinquième expédition Thulé menée par l’explorateur danois Knud Rasmussen, traversant l’Arctique d’Est en Ouest, du Groenland à l’Alaska.

Arnarulunguaq incarne à la fois la tradition et la rupture. Elle apprend à chasser, à conduire les traîneaux, à affronter les tempêtes et la solitude – autant de savoirs réservés aux hommes dans sa culture. Mais elle le fait sans renier son identité, avec une dignité et une force qui forcent l’admiration.

Autissier restitue avec finesse la rudesse de l’environnement arctique, mais aussi la beauté des gestes simples, la chaleur des chants inuits, la solidarité tissée dans l’adversité. Elle montre comment, dans ce désert de glace, une femme a pu écrire, à sa manière, une page d’Histoire.

Ce livre, à la fois documenté, émouvant et puissamment inspirant, remet au premier plan une figure féminine lumineuse et libre. Dans un monde où tout semblait lui être refusé, Arnarulunguaq a osé partir, affronter l’inconnu, dialoguer avec d’autres peuples, et transmettre au monde la richesse de la culture inuit.

C’est aussi un cri contre l’oubli – celui de toutes ces femmes pionnières que l’Histoire officielle a trop souvent laissé dans l’ombre.

Isabelle Autissier, navigatrice et écrivaine engagée, s’appuie sur des archives et des témoignages pour redonner vie à cette figure féminine oubliée. Elle mêle rigueur historique et sensibilité narrative pour explorer les thèmes de la survie, de l’émancipation et de la transmission culturelle. Le livre met en lumière la capacité d’Arnarulunguaq à transcender les contraintes sociales et à devenir une actrice majeure de l’exploration arctique, tout en soulignant la richesse et la complexité des cultures inuites.

La Fille du grand hiver est avant tout un hommage vibrant à une femme exceptionnelle et à un peuple résilient. Tans de femmes guerrières ou poétesses, scientifiques ou aventurières, ont traversé leur temps, lutté, pensé, accompli dans l’indifférence ou les moqueries. Même ténue, la trace d’Arnarulunguaq ne doit pas être oubliée.

À travers ce récit, Isabelle Autissier offre une réflexion profonde sur la condition féminine, la mémoire culturelle et les défis de la modernité face aux traditions ancestrales. Ce livre s’inscrit dans la lignée des œuvres qui cherchent à réhabiliter les figures historiques féminines et à valoriser les voix souvent marginalisées.

Isabelle Autissier est la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire. Elle est notamment l’autrice de Seule la mer s’en souviendra (Grasset, 2009), Soudain, seuls (Stock, 2015), Le Naufrage de Venise (Stock, 2022), et avec Erik Orsenna, Salut au Grand Sud (Stock, 2006) ainsi que Passer par le Nord (Paulsen, 2014). Elle est présidente d’honneur de la fondation WWF France.