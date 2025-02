Eduquer – Défi du monde d’aujourd’hui, de Noémie Fachan – Editions Hatier, 4 septembre 2024 – 162 pages

Noémie Fachan, connue sous le pseudonyme Maedusa, propose une bande dessinée qui explore les complexités de l’éducation contemporaine. Après Maternités : Miracles et Malédictions, le lecteur retrouve Maedusa au cœur de la gorgonothèque municipale, lieu de rencontres propice aux questionnements. Dans ce nouvel opus, 4 classiques de la littérature, grands romans de l’émancipation féminine, sont examinés et deviennent le point de départ de problématiques analysées pour mieux les comprendre et les dépasser. Des débats illustrés, sous forme de pauses, rythment la narration et permettent de prendre de la hauteur pour confronter différents points de vue. Car la société change… et l’éducation aussi !

À travers 17 portraits inédits de « Gorgones », l’auteure aborde des thèmes tels que l’égalité des genres, la charge éducative et les attentes différenciées. Veiller sur nos enfants, les aider à grandir, leur transmettre des valeurs, les sensibiliser et ouvrir leur esprit. Les guider pour qu’ils deviennent pleinement eux-mêmes. Existerait-il une formule magique, une recette miracle pour accomplir cette mission haut-la-main ? Et ceci sans perdre pied, s’il vous plaît ! Éduquer un enfant peut être une source sans fin d’émerveillements, mais la route est jonchée d’écueils… Car comment apprendre à sa fille qu’elle est libre et puissante, lorsque l’on se débat contre le sexisme et les préjugés au quotidien ? Comment apprendre à son garçon à faire attention aux autres, à exprimer ses émotions si le monde lui intime d’être « un homme, un vrai » ?

Cet ouvrage nous plonge dans l’univers de Maedusa, Gorgone à la plume et aux pinceaux acérés, pour explorer les multiples interrogations et injonctions liées à l’éducation : égalités de genre, charge éducative, attentes différenciées envers les filles et les garçons… Ces 17 portraits inédits seront autant de prétextes pour s’interroger soi, en tant qu’adulte, et la société qui est la nôtre. Finalement, et si élever un enfant, c’était aussi s’élever soi-même ?

L’ouvrage s’interroge sur la manière d’enseigner aux filles leur liberté et leur puissance dans un contexte encore marqué par le sexisme, et sur la façon d’encourager les garçons à exprimer leurs émotions malgré les stéréotypes de la masculinité. En revisitant quatre classiques de la littérature féministe, Maedusa établit des parallèles entre les luttes passées et les défis éducatifs actuels, offrant ainsi une perspective historique enrichissante.

Des pauses narratives sous forme de débats illustrés ponctuent la lecture, permettant de prendre du recul et de confronter différents points de vue sur l’éducation. L’auteure, également active sur Instagram sous le compte @maedusa_gorgon, rassemble une communauté engagée autour de ces questions.

L’éducation est au cœur des transformations sociétales contemporaines. Noémie Fachan, à travers Éduquer : Défi du monde d’aujourd’hui, met en lumière plusieurs problématiques centrales qui traversent les systèmes éducatifs, notamment les biais de genre, la charge éducative et l’évolution des modèles pédagogiques :

L’éducation face aux inégalités de genre

L’une des grandes thématiques soulevées dans la BD est la manière dont les stéréotypes de genre influencent dès le plus jeune âge les trajectoires des enfants. Malgré une prise de conscience croissante, les attentes envers filles et garçons restent souvent différenciées : les filles sont davantage poussées vers des comportements « calmes », la réussite scolaire et l’empathie. Les garçons, eux, sont encouragés à être autonomes, compétitifs et à réfréner leurs émotions. Ce conditionnement se retrouve dans les jouets, les modèles culturels et jusqu’aux interactions entre adultes et enfants. Ces biais influencent ensuite le parcours académique, professionnel et même personnel. Réinventer l’éducation, c’est donc aussi déconstruire ces schémas ancrés.

La charge éducative et les attentes sociétales

Les parents et enseignants subissent aujourd’hui une pression immense. Entre les injonctions à offrir une éducation bienveillante, à assurer un bon niveau académique et à transmettre des valeurs éthiques, la charge éducative devient un défi mental et logistique. L’essor des neurosciences et des pédagogies alternatives (Montessori, Freinet, discipline positive) complexifie parfois le rôle parental, en suggérant des standards d’éducation idéalisés difficiles à appliquer au quotidien.

La question de la parentalité partagée est aussi cruciale : si les rôles évoluent, les mères restent majoritairement perçues comme les garantes du bien-être et du développement des enfants. La BD illustre ces tensions à travers des scènes du quotidien où parents et éducateurs doivent jongler entre contraintes sociétales et réalités matérielles.

Une éducation à repenser face aux défis du XXIe siècle

L’éducation ne peut plus se limiter à la transmission de connaissances académiques. Les défis du monde actuel imposent de nouvelles priorités : enseigner l’esprit critique face aux fake news et à la surabondance d’informations ; développer l’intelligence émotionnelle, une compétence clé pour naviguer dans des environnements sociaux complexes ; sensibiliser à l’écologie et aux enjeux sociaux, en préparant les enfants à devenir des citoyens responsables et engagés.

La BD illustre ces défis par des questionnements concrets : comment élever des enfants libres dans une société qui impose encore des normes rigides ? Comment leur apprendre à naviguer dans un monde incertain sans les angoisser ?

Une éducation en mutation

À travers le livre, Noémie Fachan invite à une réflexion collective sur le rôle de l’éducation. Plus qu’un simple apprentissage, elle doit devenir un levier d’émancipation, où chacun – enfants, parents et enseignants – participe à la construction d’un monde plus juste et inclusif. Loin des réponses toutes faites, cette BD offre des pistes pour déconstruire les schémas hérités et imaginer une éducation plus adaptée aux enjeux contemporains.

Les défis de l’éducation aujourd’hui ne se limitent pas aux méthodes pédagogiques, mais englobent des transformations culturelles profondes. Il ne s’agit plus seulement d’éduquer, mais de repenser ensemble ce que signifie « bien éduquer ». C’est une invitation à réfléchir sur nos pratiques éducatives et à envisager l’éducation non seulement comme un processus de transmission, mais aussi comme une opportunité de croissance personnelle pour les parents et les éducateurs.

Noémie Fachan est auteure de bande dessinée féministe.

